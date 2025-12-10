Il viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa a Pisa

Written by admin• 5:25 pm• Pisa, Attualità, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 12 dicembre per le strade del centro con arrivo e accensione braciere olimpico in piazza Duomo

PISA – La fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dopo venti anni dall’ultima volta, è in arrivo per le strade di Pisa. Venerdì 12 dicembre, a partire dalle ore 15.30, oltre venti tedofori, in staffetta, si alterneranno fino a raggiungere piazza del Duomo dove sarà acceso il braciere olimpico. Saranno presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore allo sport, Frida Scarpa, e Filippo Macchi, vicecampione olimpico di fioretto.

“Venerdì sarà una giornata storica per la Pisa sportiva e non solo – dice Frida Scarpa -. A distanza di venti anni dall’ultimo passaggio, siamo riusciti a far passare nuovamente per le strade della città la torcia olimpica delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Insieme alla fiamma, anche il momento suggestivo dell’accensione del braciere olimpico, sotto la nostra Torre, che rappresenta anche un momento di riflessione sui valori di cui sono portatrici le Olimpiadi e lo sport in genere. Valori di solidarietà e amicizia fra i popoli che, soprattutto in questo momento, assumono anche un valore più rilevante considerate le guerre e le crisi in atto. Il fuoco dello sport significa soprattutto pace, eguaglianza tra popoli, senza distinzioni di razza, di provenienze, di culture. Ci auguriamo che così come l’Italia ha chiesto la tregua olimpica, i mesi che ci separano dall’inizio delle Olimpiadi possano finalmente diventare occasione di riflessione e almeno di pausa dei principali conflitti che affliggono il pianeta e milioni di persone. Invito pertanto tutti i cittadini, i pisani, gli studenti, a partecipare a questo pomeriggio di festa e sostenere idealmente il passaggio in città della fiamma olimpica“.

Il percorso pisano della fiamma olimpica si snoderà per le strade del centro storico, con partenza dal Centro espositivo SMS sulle Piagge, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, Borgo Stretto, piazza dei Cavalieri. Largo del Parlascio e, infine, piazza del Duomo. Il momento culminante con l’accensione del braciere olimpico sotto la Torre è previsto intorno alle 16.30.

