Written by Redazione• 6:39 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CAPANNOLI – La decima Stagione teatrale gestita da la Compagnia del Bosco conferma la qualità di un lavoro che negli anni ha portato il Comunale di Capannoli a distinguersi nell’ampio e variegato panorama dei

piccoli teatri toscani tra i più attivi e interessanti.



Il palinsesto anche quest’anno si distingue per la sua qualità e la varietà con una offerta che oltre al teatro nelle sue varie forme (prosa, commedia, sperimentazione, teatro di narrazione, teatro per bambini) propone mostre d’arte, concerti e incontri culturali.



Nomi storici del teatro toscano e nazionale quali Dario Marconcini e Giovanna Daddi, Roberto Bacci, Andrea Kaemmerle, Marco Azzurrini, incontrano nello stesso palinsesto nuovi attori e compagnie di grande interesse quali Histryo, Artax (da Roma), Atto Due da Firenze, Rumorbianco da Arezzo, Stefano Tognarelli e la esplosiva Lara Gallo nuova stella della stand up comedy nazionale. Da Shakespeare a Stefano Benni e molti testi di nuovi autori multipremiati. Due le produzioni del Teatro di Capannoli, la prima “Treis Gunaikes”, tre monologhi su altrettante figure femminili della tragedia greca con la stessa Giovanna Daddi, Lara Giovacchini e Chiara

Argelli in un percorso inusuale tra i vari ambienti del teatro. Ad Aprile la seconda produzione in prima nazionale intitolata “la banda dello zoppo”, la storia vera e rocambolesca dei due anarchici Oscar e Tito Scarselli, basata su una lunga raccolta di testimonianze e documenti e con la drammaturgia di Alessandro Scarpellini e Fabio Razzi e che vede in scena il blasonato attore volterrano Gianni Calastri e Andrea Lupi.

Ben sette gli spettacoli della domenica pomeriggio dedicati alle famiglie con cinque compagnie storiche toscane, una catanese e una dalla Spagna, toccando i vari generi degli spettacoli per bambini (marionette, burattini, muppets, ombre cinesi, disegni di sabbia, bolle, magia, equilibrismo). Quattro i concerti, tutti imperdibili, dal gospel del St. Jacob’s Choir al cantautorato napoletano di qualità di Alfonso De Pietro e il suo quartetto jazz capitanato da Nico Gori, dal sound tex-mex degli americani Son of the Velvet Rat vera novità del panorama Indie, fino ad arrivare a Jono Manson songwriter di culto negli Usa e molto apprezzato anche in Italia in bilico tra folk e blues.

Due mostre d’arte a cura di Paolo Salvadori come di consueto accoglieranno il pubblico nel foyer del teatro. Molteplici le agevolazioni sui tickets su un programma che conta ben 30 eventi. info@lacompagniadelbosco.it 0587-35614

Last modified: Novembre 17, 2026