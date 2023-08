Il TAR del Lazio rimanda in B il Lecco. Reggina esclusa. Le reazioni

Scritto da admin• 3:04 pm• Pisa SC

PISA – Il Tar del Lazio si è espresso accogliendo il ricorso della Calcio Lecco 1912 respingendo in quanto “improcedibile” quello della Reggina.

E’ questa la decisione relativa alle richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie B.

Al momento dunque il Lecco “torna” in serie B, mentre per la Reggina resta il ricorso al Consiglio di Stato.

Vedremo nella prossima puntata quale rivolto verrà fuori.

Il Lecco commenta attraverso un comunicato la sua soddisfazione sulla decisione del TAR del Lazio: “La società Calcio Lecco 1912 accoglie con soddisfazione l’odierna sentenza del TAR del Lazio. La Società ringrazia tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso“.

Dal canto suo il proprietario del club calabrese Felice Saladini annuncia sul proprio profilo Facebook il ricorso al Consiglio di Stato: “Siamo tutti stupefatti dalla decisione del Tar. A quanto pare il mondo del calcio è impermeabile anche alle leggi dello Stato. Stiamo vedendo quali sono le conseguenze in tanti club. Ieri ero in aula a difendere ancora una volta la Reggina e ho avuto una impressione, che non tutte le proprietà e non tutte le squadre siano uguali. Non potevo credere alle mie orecchie quando ho sentito dire all’avvocato della Figc che la Reggina non sarebbe stata comunque ammessa. Questo dopo aver salvato l’anno scorso un club che non poteva iscriversi al campionato e, usando una legge dello stato, ristrutturato il suo debito garantendo nel corso dell’anno testa, cuore e soldi per dare lustro ad un intero territorio. Dunque pure la collocazione geografica sembra abbia il suo peso. Nonostante tutto, conservo la mia fiducia nelle istituzioni. Ci rifaremo al Consiglio di Stato“.

