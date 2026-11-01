Il sostegno dei tifosi al “Partenio” in una giornata no

Written by Redazione• 4:17 pm• Pisa SC

PISA – Buona partecipazione dei tifosi nerazzurri alla trasferta di Avellino, dopo il blocco di quella del “Bentegodi” di Verona, anche se continuano a persistere le limitazioni dovute alla Fidelity Card.

di Maurizio Ficeli

Ragion per cui anche in terra irpina si e’ registrata l’assenza dei gruppi della Nord e ciò si fa sentire, questo senza nulla togliere a coloro che sono sempre presenti in ogni trasferta.

Tifosi nerazzurri che hanno raggiunto la città campana con pulmini e con auto proprie, collocandosi nel settore ospiti dello stadio “Partenio-Lombardi” con bandiere e striscioni, facendosi comunque sentire. Si potevano notare gli striscioni del Club Autonomo, il Gruppo San Romano. “Siamo qui perché devi vincere” è la carica iniziale dei nostri tifosi, seguita da un convinto “Pisa,Pisa!!”. Chiaramente più numerosi i tifosi locali, che hanno badato solo ad incitare la propria squadra, in assenza della controparte ultras avversaria, dando esempio di lealtà.

Ma al 26′ gli irpini vanno in vantaggio e per i nerazzurri la strada si fa in salita, ma la sparuta rappresentanza dei tifosi giunti dalla citta della Torre Pendente non si da per vinta. Ma nella ripresa l’Avellino raddoppia con Russo al 59′ e poi c’è una interruzione della gara per problemi di VAR, ma che poi riprende dopo 10′.

I tifosi nerazzurri purtroppo devono assistere alla prima sconfitta esterna della propria squadra in una giornata da dimenticare in fretta.

Last modified: Novembre 1, 2026