Il Sindaco di Montescudaio lancia un appello all’investitore di Fabiola: ‘Costituitevi alla giustizia’

PISA – Riceviamo e pubblichiamo l’appello del sindaco di Montescudaio, Loris Caprai al pirata della strada che il 17 dicembre ha travolto e ucciso una donna sulla strada provinciale del Tre Comuni.

“La tragedia che ha colpito la nostra comunità ci lascia sgomenti. Esprimo la mia vicinanza, e quella dell’amministrazione comunale, alla famiglia di Fabiola. Questo tragico episodio non può rimanere impunito. Per questo mi rivolgo a chi, nella serata del 17 dicembre, ha investito Fabiola con la sua auto: ti esorto a costituirti. Non è possibile sfuggire alla giustizia e alla propria coscienza. Per Fabiola, per la sua famiglia e per il dolore che ha provocato, faccio appello affinché l’investitore si presenti alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso e sarà fatta chiarezza: chi ha investito Fabiola deve assumersi la responsabilità del suo gesto e presentarsi alle autorità. Questo è il mio appello“.

