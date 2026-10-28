Il sindaco Conti incontra il nuovo presidente nerazzurro Damien Comolli: “Nei prossimi giorni un incontro a Palazzo Gambacorti per affrontare i dossier aperti”

Written by Redazione• 7:09 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – Il sindaco di Pisa Michele Conti ha incontrato oggi, allo stadio Arena Garibaldi, prima della partita Pisa-Palermo, il nuovo presidente del Pisa Sporting Club, Damien Comolli. Un primo incontro di conoscenza, durante il quale il Sindaco ha dato il benvenuto in città al nuovo presidente nerazzurro, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro.

«Ho avuto il piacere di incontrare oggi Damien Comolli, al quale ho dato il benvenuto a Pisa e augurato buon lavoro per questa nuova responsabilità alla guida della società nerazzurra – dichiara il sindaco Michele Conti –. Abbiamo già incrociato le agende e ci incontreremo nei prossimi giorni a Palazzo Gambacorti per affrontare insieme i dossier aperti, dal completamento del nuovo centro sportivo di Gagno alla questione dello stadio. Ho confermato al presidente Comolli la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare, come abbiamo sempre dimostrato in questi anni nei confronti del Pisa Sporting Club. L’obiettivo è continuare ad accompagnare il percorso di crescita della società, nell’interesse del club, dei tifosi e di tutta la città».

Last modified: Ottobre 28, 2026