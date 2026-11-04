“Il Silenzio Infranto”, dodici fotografie contro la violenza sulle donne nell’atrio del Comune di Pisa

Written by Redazione• 12:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La mostra di Francesca Gattai, promossa dal Rotary Club Pisa, è visitabile fino al 13 novembre. Ingresso libero dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19.

PISA– Dodici immagini per raccontare le tracce della violenza sulle donne e il percorso che può portare dal silenzio alla consapevolezza. È stata inaugurata lunedì 2 novembre nell’atrio del Comune di Pisa la mostra fotografica “Il Silenzio Infranto. Un percorso visivo tra emozioni, consapevolezza e rinascita”, firmata da Francesca Gattai e promossa dal Rotary Club Pisa.

L’esposizione rientra nel calendario di iniziative del Comune e del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le fotografie affrontano il tema attraverso gesti trattenuti, assenze, riflessi e ombre. Il percorso si articola in quattro tappe simboliche: Il silenzio che chiude, La crepa, La consapevolezza e La voce che ritorna. Al centro ci sono la paura, la perdita di identità e la possibilità di ritrovare la propria voce.

«Ho cercato di rappresentare ciò che spesso resta invisibile», spiega Gattai. «Non la violenza in sé, ma le tracce che lascia dentro una persona e il momento in cui, lentamente, il silenzio si spezza e torna la capacità di riconoscersi e di parlare».

L’assessora alle Pari Opportunità Frida Scarpa ha sottolineato la capacità della fotografia di rendere riconoscibili anche le forme di violenza psicologica, denigrazione e mortificazione. Ha inoltre ringraziato l’autrice e il Rotary Club Pisa per aver messo la mostra a disposizione della città.

Per Giuseppe Turchetti, presidente del Rotary Club Pisa, l’iniziativa vuole offrire «un percorso di riflessione e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza», contribuendo a diffondere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione.

La mostra resterà aperta fino al 13 novembre, con ingresso libero dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19, nell’atrio del Comune di Pisa.

Last modified: Novembre 4, 2026