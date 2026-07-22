Il ricordo di Ilaria Alestra e il dono

Written by Redazione• 7:25 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Oggi, mercoledì 22 luglio 2026 ricorre il dodicesimo anno dalla scomparsa di Ilaria Alestra, la ragazza che il 22 Luglio 2014 dovette arrendersi alle gravi complicanze di un trapianto di midollo osseo. Il suo ricordo è ancora ben vivo, e Marco, suo padre, continua a coltivarlo attraverso iniziative ormai consolidate negli anni.

Nel Dicembre scorso presso il locale “Le scuderie di Villa Mori” di Santa Maria a Monte, messo a disposizione dalla generosissima Elena Niccolai e dal suo staff, in occasione del 35° compleanno di Ilaria, si è svolto un “evento-spettacolo” ricco di presenze ed al quale hanno partecipato alcuni artisti toscani.

La serata ha dato modo di raccogliere, attraverso libere offerte, una ragguardevole cifra (€ 2.900,00) donata in parte all’ A.G.B.A.L.T, a sostegno delle famiglie dei bambini in cura, ed in parte a FA.RI.TMO onlus, associazione di ricerca, con sedi presso l’ospedale S.Martino di Genova ed il policlinico Gemelli di Roma, che proprio attraverso questi fondi sta finanziando una borsa di studio indirizzata alla ricerca delle possibili strategie mediche e cure volte a fronteggiare le rare ma gravi problematiche di rigetto post-trapianto di midollo osseo.

l ricordo di ILARIA è anche nel segno dell’educazione e della sensibilizzazione al dono.

In quest’ottica il 27 Aprile scorso, nell’ambito della GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 2026, si è svolta al TEATRO VERDI di Pisa, la 9^ edizione della manifestazione “DONACI ILARIA“, organizzata da AVIS Comunale PISA ed AGBALT in collaborazione con: Comune di Pisa, Liceo “F.Buonarroti”, Ufficio Scolastico regionale Toscana uff. X Pisa.

Circa ottocento giovani, provenienti da tutte le scuole superiori pisane, hanno gremito il teatro ed assistito ad un interessante evento ricco di informazioni scientifiche, emozioni, musica ed arte e caratterizzato dalle esibizioni degli studenti stessi.

La presidente AVIS Comunale Pisa Barbara Boccardi, assieme al presidente di AGBALT sig. Mirco D’Aversa e al papà di Ilaria hanno salutato gli alunni rappresentanti delle 14 scuole presenti e, a seguire Il Sindaco di Pisa Michele Conti, Riccardo Buscemi (assessore alle politiche scolastiche del Comune di Pisa), l’Avv. Federica Ciardelli (presidente dell’associazione “Ciardelli Onlus”) ed la Vicepreside del Liceo Buonarroti prof.ssa Francesca Pontillo, hanno aperto la manifestazione con un accorato invito ai ragazzi a saper cogliere l’importanza della solidarietà e del dono assieme all’essenza educativa di questi momenti di “cultura-spettacolo”.

Poi l’informazione più specifica e la sensibilizzazione sull’importanza della scelta di diventare donatore di sangue e midollo osseo, trattata dalla presidente di AVIS e proseguita dal dottor Alessandro Mazzoni, direttore A.U.O.P. medicina trasfusionale e biologia dei trapianti. Il Prof. Marco Alestra, papà di Ilaria, ha testimoniato la storia della figlia e sottolineato quanto la disponibilità al dono di ognuno dei giovani presenti possa essere determinante per la salute altrui, nonché foriera di concrete speranze di guarigione per chi si ammala.

Momento di assoluto rilievo quello in cui una giovane donatrice e una ragazza trapiantata sono salite sul palco per raccontare la loro esperienza, riversando sul giovane pubblico un reale vissuto. Gli interventi sono stati intercalati da esibizioni di canto, ballo e recitazione nelle quali a proporsi sono state le alunne e gli alunni delle varie scuole pisane.

Da queste righe un sentito ringraziamento di papà Marco: “Grazie a tutti coloro, adulti e ragazzi, che mi supportano nell’organizzazione di queste iniziative. Da anni lotto quotidianamente con il dolore per la mancanza di Ilaria, ma la gioia e la forza che lei mi ha sempre trasmesso mi danno tuttora l’energia di continuare a tenere vivo il suo ricordo”.

Last modified: Luglio 22, 2026