Written by Redazione• 10:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue il ciclo di seminari del Laboratorio didattico “Democrazia, Giustizia e Pace. Non c’è pace senza democrazia“, promosso dai Corsi di Laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa in collaborazione con la Domus Mazziniana e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Lunedì 23 novembre 2026, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso l’Aula GUID 1 del Polo Guidotti (via Trieste 38, Pisa), si terrà il seminario della storica Antonella Salomoni, dedicato al tema”Il regime russo: strutture e dottrine”.

L’incontro offrirà agli studenti e al pubblico un’occasione di approfondimento su uno dei temi più rilevanti della politica internazionale contemporanea: la natura del sistema di potere russo, le sue radici storiche, le forme istituzionali che lo caratterizzano e le elaborazioni ideologiche che ne sostengono l’azione politica interna ed estera. In un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e crisi dell’ordine internazionale, il seminario si propone di fornire strumenti critici per comprendere l’evoluzione del regime russo e il suo ruolo nello scenario globale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo del Laboratorio “Democrazia, Giustizia e Pace”, coordinato da Pietro Finelli (Domus Mazziniana) e Gian Luca Fruci (Università di Pisa), con il tutorato didattico di Giovanni Mennillo. Il laboratorio affronta, attraverso il contributo di studiosi ed esperti di rilievo nazionale e internazionale, le grandi questioni della cittadinanza democratica, dei diritti, della pace e delle sfide poste dalle trasformazioni politiche del XXI secolo.

La partecipazione al Laboratorio consente il riconoscimento di crediti formativi universitari per gli studenti dei corsi coinvolti; i seminari sono inoltre validi ai fini dell’aggiornamento e della formazione dei docenti della scuola secondaria.

La relatrice

Antonella Salomoni è una delle maggiori studiose italiane della storia della Russia, dell’Unione Sovietica e dell’Europa orientale. Attualmente è professoressa ordinaria di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna ed è membro del corpo docente del dottorato in Global History and Governance della Scuola Superiore Meridionale. Nel corso della sua carriera ha svolto attività di ricerca presso prestigiose istituzioni internazionali, tra cui l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, l’Università Statale Russa di Scienze Umane di Mosca, l’Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia e altri centri di ricerca europei dedicati agli studi sull’Europa centro-orientale e sul mondo sovietico.

Specialista della storia politica e culturale della Russia contemporanea, ha dedicato numerosi studi alla rivoluzione russa, alla memoria del comunismo, alla Shoah nell’Europa orientale, ai genocidi e ai rapporti tra storia, potere e costruzione delle identità nazionali.

Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano Il protocollo segreto. Il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia (2022) e Lenin a pezzi. Distruggere e trasformare il passato (2024), opere che hanno contribuito al dibattito internazionale sulla memoria storica e sull’eredità del sistema sovietico.

Last modified: Novembre 21, 2026