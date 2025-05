Il punto sul campionato: risultati e classifica

Written by admin• 12:39 pm• Pisa SC

PISA – Con le due Promozioni dirette in Serie A già decise nel turno precedente, la 38esima (ma penultima) giornata del torneo cadetto certifica il matematico accesso ai Playoff di Catanzaro e Palermo – a far compagnia a Spezia, Cremonese ed Juve Stabia – con il Cesena a fare un significativo passo avanti per aggiudicarsi l’ultimo posto utile, nel frattempo la lotta per non retrocedere – dopo la salvezza conquistata da Modena, SudTirol, Carrarese e Reggiana – vede ancora sei squadre invischiate, di cui cinque divise da un solo punto.

Il match clou di giornata era in scena al “Picco”, mettendo di fronte Spezia e Cremonese, ovvero la terza e quarta forza del Campionato, in una gara dai due volti che ha visto i grigiorossi andare al riposo avanti 3-0 per le reti di Barbieri, Azzi e Vandeputte per poi, complice l’espulsione per doppia ammonizione inflitta al loro Capitano Bianchetti, dover subire il tentativo di rimonta da parte dei bianconeri che si arresta ai centri df Francesco Pio Esposito (salito a quota 16 fra i Marcatori) e di Lapadula su calcio di rigore, così che ora i lombardi hanno ridotto a sole due lunghezze (63 punti a 61) il distacco dai liguri che comunque possono contare sulla sfida di martedì prossimo contro il già retrocesso Cosenza per blindare la terza posizione quanto mai utile in ottica Playoff, mentre alla “Cetilar Arena” il SudTirol stava per rovinare la “Festa Nerazzurra” per il ritorno del Pisa nella Massima Serie sprecando per due volte (2-0 e 3-1) il doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Mallamo, Gori dal dischetto e Pietrangeli, cui hanno replicato Lind (per il suo ottavo centro stagionale) oltre a Sernicola e Rus nel finale per un risultato che comunque consente agli altoatesini di garantirsi la matematica salvezza conquistata con un fantastico Girone di ritorno caratterizzato da ben 28 punti.

Riescono, finalmente, a garantirsi l’accesso ai Playoff anche il Catanzaro che pone fine ad una serie negativa che durava da sei giornate infliggendo alla Capolista Sassuolo la seconda sconfitta interna del Torneo con un 2-0 su cui mettono la loro firma il ritrovato Biasci (terza rete negli ultimi quattro turni) ad inizio ripresa ed il “difensore goleador” Bonini (ben 8 centri al suo attivo) nel recupero, ancorché i giallorossi debbano ringraziare il loro estremo difensore Pigliacelli, autore di alcuni interventi strepitosi, così che i calabresi raggiungono l’obiettivo di qualificarsi per i Playoff, di cui ancora non conoscono l’esatta collocazione, essendosi portati a due lunghezze dalla Juve Stabia quinta, ma con un solo punto di vantaggio sul Palermo che, dal canto suo, supera al “Renzo Barbera” il Frosinone con una doppietta del suo Capitano Brunori (che raggiunge il compagno di squadra Pohjanpalo a quota 9 fra i Marcatori) per un risultato che inguaia gli ospiti che, con un solo punto raccolto negli ultimi tre turni, sono ripiombati in piena Zona Playout (a pari merito con Brescia e Sampdoria a quota 40 punti), visto che la Classifica avulsa fra le tre squadre al momento premierebbe le “Rondinelle”.

Chi, al contrario, si è garantita la salvezza, impensabile appena un mese fa, con un turno di anticipo è la Reggiana, che nella trasferta del “Romeo Menti” contro la Juve Stabia ottiene la sua quarta vittoria consecutiva, confezionata nel primo tempo da una doppietta di Girma (autore in una settimana di 3 delle sue 4 reti stagionali …) e difeso nella ripresa da alcuni interventi superlativi dell’estremo difensore Bardi, arresosi solo nel finale al tocco ravvicinato di Adorante per il suo 15esimo centro in Campionato, sconfitta che mette a rischio la quinta posizione dei campani ora insidiata da Catanzaro e Palermo – con le “Vespe” in vantaggio sui giallorossi e viceversa in svantaggio sui rosanero negli scontri diretti – mentre un fondamentale passo avanti per agganciare l’ultimo posto utile per l’accesso ai Playoff lo compie il Cesena che, impegnato sul campo del già retrocesso Cosenza, rispetta il pronostico aggiudicandosi l’intera posta risultando sufficiente la rete siglata in avvio da Bastoni, così che adesso i bianconeri romagnoli vantano tre lunghezze di margine sul Bari, ma devono ancora attendere gli ultimi 90′ in quanto in svantaggio (1-1 e 0-1) nei confronti diretti.

Bari che commette “harakiri” sul campo di un Cittadella – che non vinceva al “Tombolato” da fine dicembre scorso (2-1 al Palermo) – nonostante avesse chiuso la prima frazione in vantaggio per la rete siglata da Favilli alla mezzora – e sfiorato il raddoppio con la traversa colpita da Oliveri – subendo nella ripresa la riscossa da parte dei veneti che, con un piede e mezzo in Serie C, hanno trovato la forza per ribaltare l’esito dell’incontro, dapprima con il punto del pari di Rabbi in avvio di secondo tempo e quindi con i centri di Palmieri e Pandolfi (quest’ultimo “top scorer” dei suoi con 8 reti), così che adesso i granata ripongono tutte le loro speranze nello “spareggio” di martedì prossimo con la Salernitana ancora davanti al proprio pubblico, mentre un (forse) decisivo punto per la permanenza fra i Cadetti lo ottiene il Brescia che esce indenne dal “Braglia” contro il Modena, rischiando peraltro grosso – dopo che Caso per i padroni di casa aveva immediatamente risposto al vantaggio ospite per un’autorete di Cauz – allorché a metà ripresa Di Pardo ribalta il punteggio con una precisa conclusione dal limite, annullato dalla prima rete in carriera fra i Professionisti del 21enne difensore Scuola Genoa Gabriele Calvani, così che ora ai lombardi “basta vincere” contro una Reggiana ormai salva martedì prossimo al “Rigamonti” per garantirsi la permanenza nel Torneo Cadetto.

Salvezza che viceversa festeggiano la Carrarese (sicura) ed il Mantova (al 90%) dopo l’esito del confronto diretto svoltosi al “Dino Marelli” e che ha visto gli apuani, pur sconfitti 2-1, “compiere il miracolo” grazie ai 44 punti già raccolti per una quota che non possono raggiungere Brescia, Frosinone e Sampdoria, al termine di una gara decisa nel finale dal quarto centro stagionale del 21enne prodotto del vivaio biancorosso Alessandro De Benedetti, dopo che il risultato era stato sbloccato in chiusura di primo tempo da una “magia” dell’eterno Mancuso (salito in “doppia cifra”), annullata in avvio di ripresa da Finotto (che raggiunge il compagno Schiavi quale “top scorer” a quota 6 centri), così che ora ai virgiliani manca un punto nella sfida interna di martedì prossimo contro il Catanzaro per un secondo Torneo fra i Cadetti, mentre per la Sampdoria, nonostante il sofferto successo sulla Salernitana, deciso nel recupero del primo tempo da una rete in mischia di Meulensteen su azione da calcio d’angolo, tutto si deciderà sulla base dei risultati dell’ultima giornata, considerando come i blucerchiati siano in svantaggio nei confronti diretti sia contro il Brescia che il Frosinone con cui sono appaiati in graduatoria ed i granata, viceversa, sono attesi dallo “spareggio” di Cittadella in cui il pari condannerebbe entrambe.

Risultati 38esima Giornata Serie B 2024-’25:

Cittadella – Bari 3-1

Cosenza – Cesena 0-1

Juve Stabia – Reggiana 1-2

Mantova – Carrarese 2-1

Modena – Brescia 2-2

Palermo – Frosinone 2-0

Pisa – SudTirol 3-3

Sampdoria -Salernitana 1-0

Sassuolo – Catanzaro 0-2

Spezia – Cremonese 2-3

Classifica: Sassuolo p.82 e Pisa p.73 (promosse in Serie A); Spezia p.63; Cremonese p.61; Juve Stabia p.54; Catanzaro p.52; Palermo p.51; Cesena p.50; Bari p.47; Modena e SudTirol p.45; Carrarese e Reggiana p.44; Mantova p.43; Brescia, Frosinone e Sampdoria p.40; Salernitana e Cittadella p.39; Cosenza p.30 (retrocesso in Serie C),.

Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione.

