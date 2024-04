Il Pontedera Calcio non passa contro l’Olbia, pareggio 2-2

Scritto da Leonardo Miraglia• 11:14 am• Pontedera, Attualità, Cronaca

Pontedera (22 aprile 2024) Il Pontedera non riesce a superare l’Olbia per quanto già condannato alla retrocessione in serie D.

La partita termina con un pareggio per 2-2.

di Leonardo Miraglia

I granata scivolano all’ottavo posto in classifica e per il momento restano aggrappati alla zona play-off, per quanto la loro posizione sia abbastanza precaria, essendo a soli due punti dal risultare fuori dal gruppo delle pretendenti a salire in serie B.

TABELLINO:

Pontedera – Olbia 2 a 2 (2 a 1)

Pontedera (3-4-3): Vivoli; Calvani, Martinelli (30’st Provenzano), Espeche; Perretta, Lombardi (19’st Ianesi), Ignacchiti (30’st Provenzano), Ambrosini (12’st Cerretti); Delpupo, Benedetti, Peli (12’st Ganz). A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Guidi, Salvadori. All. Canzi

Olbia (3-5-2): Van der Want; Bellodi, Palomba (30’st Scaringi), Fabbri; Arboleda, Zanchetta, Mameli (24’st Schiavone), Biancu (24’st Di Marcello), Ricceri (36’pt Dessena); Catania, Scapin (1’st Nanni). A disp: Fraraccio, Zallu, La Rosa, Boganini, Gennari, Iobbi, Petrone. All. Biagioni

Arbitro: Viapiana di Catanzaro, assistenti Peletti di Crema e Gennuso di Caltanissetta. 4° ufficiale Scarpati di Formia.

Reti: 5’pt Fabbri (O), 21’pt Delpupo (P), 43’pt Ambrosini (P); 7’st Catania (O).

Note: 1′ e 4′ di recupero. Nessuna ammonizione.

Last modified: Aprile 22, 2024