Il Ponte di Riglione intitolato a Ugo Melani

PISA – La Giunta Comunale di Pisa ha deliberato l’intitolazione del ponte ciclopedonale che collega i quartieri di Riglione e Cisanello a Ugo Melani, in memoria dell’uomo che per decenni ha operato un servizio di trasporto via barca sull’Arno, diventando un punto di riferimento per la comunità.

Il sindaco Michele Conti ha sottolineato che l’intitolazione è un omaggio alla figura di Melani, il quale ha traghettato persone e merci attraverso il fiume, facilitando il collegamento tra la campagna e la città.

L’assessore Gabriella Porcaro ha descritto Melani come un uomo generoso e un punto di riferimento per la comunità, sottolineando che l’intitolazione del ponte rappresenta un tributo al suo impegno per gli altri e per l’integrazione tra quartieri.

Last modified: Marzo 30, 2024