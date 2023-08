Il Pisa Sporting Club subito al lavoro dopo la sconfitta con il Parma

Scritto da admin• 7:41 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club è tornato subito in campo a poche ore dalla sfortunata gara casalinga con il Parma.

I nerazzurri hanno dunque iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato fissato per sabato prossimo (ore 18.30) al “Braglia” di Modena; quella contro i ‘canarini’ sarà l’ultima gara prima della sosta prevista per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Breve, ma intenso, il programma di lavoro dei ragazzi di mister Aquilani che dopo la seduta di questa mattina al “Cetilar” torneranno ad allenarsi domani (giovedì) sempre al mattino a San Piero e quindi venerdì all’Arena Garibaldi per la rifinitura che precederà la partenza verso l’Emilia.

Last modified: Agosto 30, 2023