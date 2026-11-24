Written by Redazione• 6:07 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa si conferma una delle realtà più interessanti di questa Serie B 2026/27. I numeri raccontano una squadra competitiva, capace di produrre tanto gioco offensivo e di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria, ma che deve ancora trovare maggiore continuità per poter ambire stabilmente alle posizioni di vertice.

Dopo 12 giornate, i nerazzurri occupano il quinto posto in classifica con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Il bilancio parla di 21 gol realizzati e 17 subiti, con una differenza reti positiva di quattro. Un rendimento che mantiene il Pisa a contatto con la vetta, attualmente occupata dal Palermo.

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Un attacco tra i migliori del campionato

Il dato più significativo riguarda la produzione offensiva. Con 21 reti segnate, il Pisa può vantare uno dei migliori attacchi della categoria, al terzo posto nella graduatoria per gol realizzati. Ma non sono soltanto le reti a raccontare la qualità della squadra. I nerazzurri sono primi in Serie B per tiri nello specchio della porta, con una media di 5,92 conclusioni a partita, e quarti per tiri totali, con 16,08 tentativi ogni novanta minuti. Numeri che testimoniano una squadra capace di arrivare frequentemente alla conclusione e di costruire occasioni da gol. Anche i calci d’angolo confermano questa tendenza: con 6,75 corner di media a partita, il Pisa guida la classifica del campionato.

Il rendimento in trasferta è da grande squadra

Un altro elemento particolarmente interessante riguarda il rendimento esterno. Lontano dall’Arena Garibaldi, il Pisa ha conquistato 11 punti in sei partite, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Si tratta del terzo miglior rendimento esterno della Serie B. In casa, invece, il bottino è di otto punti in sei incontri. Un dato che evidenzia un aspetto sul quale la squadra può e deve lavorare: sfruttare maggiormente il fattore campo per trasformare il proprio stadio in un vero punto di forza.

La difesa è il reparto da migliorare

Se l’attacco rappresenta una certezza, qualche interrogativo arriva dal rendimento difensivo. I 17 gol incassati in 12 giornate collocano il Pisa al quindicesimo posto nella speciale graduatoria delle difese meno battute. Soltanto tre volte la squadra è riuscita a mantenere la porta inviolata. È probabilmente questo il principale margine di miglioramento per i nerazzurri. Una squadra che produce tanto, tira con frequenza e crea numerose opportunità deve riuscire a concedere meno agli avversari.

Pittarello trascina l’attacco, Tramoni è decisivo

Filippo Pittarello

5 gol

È il miglior marcatore nerazzurro in campionato. Un riferimento importante per il reparto offensivo, capace di garantire presenza e concretezza sotto porta.

Matteo Tramoni

3 gol · 5 assist

Il giocatore che offre qualità e fantasia alla manovra. I suoi cinque assist lo rendono uno degli elementi più importanti nella costruzione delle occasioni offensive. Da sottolineare anche il contributo di Stefano Moreo e Tommaso Marras, entrambi protagonisti nella produzione offensiva della squadra.

Le statistiche confermano un Pisa propositivo

Ci sono altri numeri che meritano attenzione:

50,2% di possesso palla: nono posto in campionato.

3,08 occasioni da gol a partita: secondo posto.

1,74 gol attesi (xG) a partita: terzo posto.

384,50 passaggi riusciti a partita: nono posto.

3,58 tiri in porta concessi agli avversari: un dato che dimostra una buona capacità di limitare le conclusioni nello specchio.

Il quadro complessivo è quello di una formazione che ha una precisa identità offensiva e che riesce a produrre occasioni con grande regolarità.

Adesso arriva il Modena: un’occasione importante

Una partita importante per capire le reali ambizioni della squadra di Paolo Bianco. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’Empoli, un successo che può rappresentare un’iniezione di fiducia dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni

La conclusione: il Pisa ha le qualità per puntare in alto

I numeri parlano abbastanza chiaramente: il Pisa ha un attacco di alto livello, crea occasioni, calcia molto verso la porta e possiede giocatori capaci di fare la differenza. Il quinto posto rappresenta una buona base di partenza, ma per trasformare una stagione positiva in una vera corsa alla promozione servirà soprattutto maggiore solidità difensiva e continuità nei risultati. La sensazione è che questa squadra abbia ancora margini importanti di crescita. Se riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva, il Pisa potrà essere una delle protagoniste della lotta per le posizioni di vertice.

Last modified: Novembre 24, 2026