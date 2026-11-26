Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa, Cascina, Cultura, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Peccioli

Dal 5 all’8 dicembre cinque appuntamenti nella provincia di Pisa. Il dolce costa 22 euro e sostiene i progetti sanitari dell’organizzazione, anche nella Striscia di Gaza

PISA– Torna anche nel Pisano «Un Panettone Fatto per Bene», la campagna natalizia di Emergency giunta all’ottava edizione. I volontari saranno al mercato di via Paparelli e in piazza del Carmine a Pisa, al mercatino di corso Matteotti a Cascina e a Palazzo Senza Tempo a Peccioli.

Dove e quando trovare il panettone

Pisa — Sabato 5 dicembre al mercato di via Paparelli, dalle 8.30 alle 14. Martedì 8 dicembre in piazza del Carmine, all’angolo con corso Italia, dalle 10 alle 19.

— Sabato 5 dicembre al mercato di via Paparelli, dalle 8.30 alle 14. Martedì 8 dicembre in piazza del Carmine, all’angolo con corso Italia, dalle 10 alle 19. Cascina — Domenica 6 dicembre al mercatino di corso Matteotti, dalle 9 alle 18.30.

— Domenica 6 dicembre al mercatino di corso Matteotti, dalle 9 alle 18.30. Peccioli — Sabato 5 e domenica 6 dicembre a Palazzo Senza Tempo, in via Carraia, dalle 9 alle 18.30.

Il panettone da un chilo, realizzato con la pasticceria Vergani secondo la ricetta milanese con lievito madre, uvetta e scorze d’arancia candita, sarà venduto a 22 euro e accompagnato da una borsa in cotone. In Toscana la campagna coinvolge 46 postazioni in 33 comuni.

L’acquisto sostiene i progetti con cui Emergency offre cure gratuite in Italia e all’estero. La campagna di quest’anno richiama l’attenzione sulla popolazione sfollata di Gaza, dove l’organizzazione opera dall’agosto 2024. Nelle cliniche di al-Qarara e al-Mawasi, il personale sanitario segnala le conseguenze delle precarie condizioni igieniche e la difficoltà di reperire farmaci per le persone con patologie croniche.

L’elenco aggiornato delle postazioni e la vendita online sono disponibili sul sito di Emergency.

Last modified: Novembre 26, 2026