Written by Redazione• 2:06 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 22 novembre alle 17 alla Città del Teatro uno spettacolo per bambini e famiglie tra teatro fisico e clown, nell’ambito della rassegna “Domenica a Teatro”

CASCINA – Dopo il vestito nuovo dell’imperatore, la storia passa a sua figlia. Domenica 22 novembre alle 17, nella Sala Margherita Hack della Città del Teatro, arriva “Il nuovo vestito dell’imperatrice”, spettacolo di e con Alice Bossi, diretto da Antonio Brugnano.

Protagonista è Caterina, futura imperatrice, che vive in un palazzo dove uno specchio magico controlla il suo aspetto e le ricorda continuamente le regole per essere impeccabile.

Il giorno del diciottesimo compleanno, il padre le dona un abito da indossare davanti al popolo: un vestito invisibile agli occhi degli stupidi, proprio come nella celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Caterina dovrà così decidere a chi credere: al padre, allo specchio o ai propri occhi.

Attraverso il teatro fisico e il linguaggio del clown, lo spettacolo affronta il rapporto con la propria immagine, le aspettative altrui e il bisogno di approvazione. Un racconto di crescita nel quale mettere in discussione le certezze diventa un’occasione per conoscere se stessi ed esprimersi liberamente.

La produzione Alice Bossi / Teatro Evento, della durata di 55 minuti, fa parte della rassegna “Domenica a Teatro”.

L’appuntamento è in via Tosco Romagnola 656 a Cascina. Biglietti disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del teatro. Per informazioni: 050 744400, biglietteria@lacittadelteatro.it, www.cittadelteatro.com.

Last modified: Novembre 18, 2026