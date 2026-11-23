Written by Redazione• 4:05 pm• Pisa SC

PISA – Fondato nel 1912 per la fusione tra l’Associazione Studentesca del Calcio e l’Audax Football Club, il Modena Football Club può vantare il fatto di essere stato una delle 18 squadre iscritte al primo Campionato di Serie A a Girone Unico nel 1929-’30, Categoria di cui prende parte in 13 occasioni, nove delle quali, peraltro, racchiuse tra la citata edizione inaugurale ed il Torneo 1948-’49, a rappresentare pertanto il “Periodo d’Oro” nella Storia del Club emiliano.

di Giovanni Manenti

Ed è in tale arco temporale, culminato con la terza posizione a conclusione della stagione 1946-’47 – cui segue il quinto posto l’anno successivo – pari ai migliori piazzamenti nella Storia del Club, che emergono in maglia gialloblù giocatori del calibro di Fausto Boni, Bruno Dugoni (che veste in quattro occasioni la maglia della Nazionale), Duilio Setti – successivamente vincitore di due Scudetti con l’Ambrosiana-Inter – Astro Galli e, soprattutto, Maino Neri, anch’egli approdato all’Inter, con cui si aggiudica due titoli (1953-’54) consecutivi e veste in 8 occasioni la maglia della Nazionale, comprese due presenze ai Campionati Mondiali di Svizzera 1954, mentre il primatista quanto a gare disputate è Renato Braglia, capace di scendere in campo ben 518 volte tra il 1939 ed il 1957, di cui 496 in Campionato.

Concluse tali “Stagioni di Gloria”, il Modena diviene per un decennio “cliente assiduo” del Torneo Cadetto, sfiorando nel 1955 – terzo, a due punti (42 a 40) dal Padova promosso – il ritorno nella Massima Divisione per poi, come curiosamente accade nel Calcio, patire la retrocessione in Serie C al termine della stagione 1959-’60, da cui trae però la spinta per due Promozioni consecutive, dapprima dominando il Girone A della Terza Serie con 44 punti e 5 lunghezze di margine sulla Biellese e quindi piazzandosi al secondo posto a pari punti con il Napoli nel successivo Torneo Cadetto.

Protagonista dell’impresa è il tecnico Vittorio Malagoli, poi esonerato dopo la 12esima giornata del successivo Campionato di Serie A, al termine della quale il Modena è terz’ultimo con 9 punti alla pari con Napoli e Sampdoria ed il cui posto viene assunto da Annibale Frossi, il quale colleziona 21 punti nei restanti 22 turni, così da garantire ai “Canarini” la permanenza nella Categoria, viceversa svanita la stagione seguente, allorché analogo avvicendamento tocca a Frossi, sostituito da Mario Genta a conclusione della 21esima giornata, con il Modena quart’ultimo con 16 punti ma reduce dall’averne conquistati 3 soli negli ultimi otto turni, una decisione che non si rivela producente, in quanto la squadre conclude terz’ultima a quota 27 a pari merito con la Sampdoria, rendendosi pertanto necessario uno spareggio che i blucerchiati si aggiudicano per 2-0.

In tale biennio, vestono i colori gialloblù anche il nazionale tedesco Albert Brulls. reduce dall’aver disputato da titolare i Campionati Mondiali di Cile 1962, il brasiliano Cinesinho – che poi prosegue l’attività in Italia con Catania, Juventus e Vicenza – e, soprattutto, il cileno Jorge Toro e l’argentino Ruben Merighi che vi restano anche nei successivi Tornei Cadetti, tanto da collezionare 154 e 226 presenze rispettivamente, mentre, dal punto di vista realizzativo, torna a concludere la carriera con i “Canarini” l’attaccante Sergio Brighenti, che vi aveva esordito ad inizio anni ’50, prima di vivere le sue stagioni migliori nelle file di Inter, Padova e Sampdoria.

Abbandonata la Massima Divisione, ecco che il Modena vive il resto del decennio con anonime stagioni tra i Cadetti, prima di retrocedere nuovamente in Serie C nel 1972, da cui riemerge nel 1975 per poi vivere una doppia retrocessione nel biennio 1978-’79, da cui peraltro si riscatta aggiudicandosi il Girone B della Serie C2 1979-’80, anche se il “purgatorio” della Terza Serie prosegue sino a metà del successivo decennio, per poi alternarsi tra Torneo Cadetto e Serie C sino alla fine del XX Secolo.

E, come già verificatosi nell’occasione precedente, anche stavolta si verifica un “doppio salto” di Categoria, con il Modena a primeggiare nel Girone A della Serie C1 2000-’01 con 74 punti e due lunghezze di margine sul Como per poi ottenere la Promozione nella Massima Divisione piazzandosi alle spalle dei lariani, curiosamente invertendo (74 a 72) i punti conquistati, per quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima salita in A degli emiliani.

Artefici di tale impresa sono la Famiglia Montagnani nel ruolo di massimi Dirigenti ed il tecnico Gianni De Biasi, che resta alla guida della squadra anche nel successivo Torneo di Serie A, riuscendo a mantenere la Categoria per una miglior Classifica avulsa avendo concluso il Campionato al quart’ultimo posto a pari merito con Empoli, Reggina e Atalanta, mentre ciò non riesce la stagione seguente, in cui sulla panchina si alternano dapprima Alberto Malesani e quindi Gianfranco Bellotto, con il Modena penultimo assieme all’Empoli con 30 punti.

Particolare interessante, a differenza di molte altre Società, il Modena mantiene una linea autoctona riguardo alla composizione dell’organico, con l’unico giocatore straniero di un certo rilievo ad essere l’attaccante senegalese Diomansy Kamara, che nel triennio 2001-’04 ne veste i colori in 82 occasioni con 15 reti all’attivo.

Persa la Serie A, il Modena torna ad essere per oltre un decennio uno dei protagonisti del Torneo Cadetto – che lo vede eliminato in semifinale nei Playoff 2006 e 2014 – prima che anche la Società emiliana debba vivere il peggior momento della sua ultracentenaria Storia, ovvero con la retrocessione in Lega Pro nel 2016 e quindi l’intervenuto Fallimento a fine novembre 2017 con conseguente ripartenza dalla Serie D, pur venendo ripescato in Serie C nel 2019, per poi riconquistare il Torneo Cadetto nel 2022 aggiudicandosi con 88 punti il Girone B di Serie C.

Eccoci, pertanto, ai nostri giorni, con il Club facente capo all’imprenditore tessile Carlo Rivetti che non nasconde le proprie ambizioni e, dopo i primi tre Campionati conclusi a metà Classifica, già nella scorsa stagione il Modena ha raggiunto i Playoff grazie al sesto posto a fine Torneo, peraltro solo per farsi eliminare al primo turno dalla Juve Stabia, così che per quello in corso la Dirigenza ha inteso puntare su di un tecnico giovane quale Daniele Galloppa, proveniente dalle Giovanili della Fiorentina ed, al momento, i fatti le danno ragione, con i “Canarini” secondi in Classifica con 26 punti dopo 12 giornate e ad una sola lunghezza dalla Capolista Palermo, un avversario pertanto “da prendere con le molle” da parte del Pisa che lo affronta mercoledì 25 novembre alla “Cetilar Arena”, sfida che rappresenta uno stimolo in più per il tecnico nerazzurro Paolo Bianco, che si era seduto sulla panchina gialloblù nella stagione 2023-’24, venendo esonerato a cinque giornate dalla conclusione con il Modena 13esimo.

Last modified: Novembre 23, 2026