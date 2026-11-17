BIENTINA – Si inaugura preso la Torre Civica in Piazzetta dell’Angiolo a Bientina venerdì 20 novembre alle ore 17 il MUSAB – Museo di Storia Antica di Bientina.
Il museo si presenta al pubblico con una sede e un percorso espositivo completamente rinnovati, pensati per valorizzare il patrimonio archeologico del territorio e raccontarne la storia più antica.
Attraverso reperti e testimonianze, il percorso accompagna i visitatori alla scoperta delle origini di Bientina, dagli insediamenti etruschi alle trasformazioni del paesaggio nel corso dei secoli.
L’inaugurazione rappresenta un momento importante per la comunità e un’occasione per presentare un nuovo spazio dedicato alla conservazione, alla conoscenza e alla valorizzazione della memoria storica locale.Last modified: Novembre 17, 2026