Il “Giorno della Libertà 2026” a 70 anni dalla rivoluzione d’Ungheria alla Biblioteca SMS Biblio a Pisa

Written by Redazione• 1:19 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La rivolta di Budapest del 1956 metteva in chiaro che i popoli, ancora vitali, non sopportavano la dittatura comunista. Anche in Polonia c’erano stati segni di ribellione. Ma quanto avviene in Ungheria dal 23 ottobre 1956 al 9 novembre dimostra che un popolo poteva ribellarsi, che il comunismo poteva finire: “Uscito, racconta un testimone ad Avvenire il 15 ottobre 1986, (…) capii allora che stava accadendo qualcosa di molto importante. Trovai una folla sotto la statua di Sandor Petofi, (…) erano in gran parte giovani, ma si stavano aggiungendo impiegati e professori. Poco dopo sarebbero arrivati anche gli operai. (…) Ma poi la folla si diresse verso il Parlamento: occupammo tutta la grande piazza antistante, saremmo stati circa duecentomila”.

Imre Nagy, che avrebbe guidato il governo nel periodo della momentanea vittoria dell’insurrezione si rivolse alla folla: “iniziò col classico ‘compagni’ e fu sonoramente fischiato, perché nessuno voleva più saperne del comunismo”. Purtroppo la storia ci racconta un esito diverso: il 4 novembre i carri armati e le truppe del Patto di Varsavia invadono l’Ungheria e spengono nel sangue la voglia di libertà. Una radio libera non identificata, alle 15,29 del 9 novembre, lancerà un ultimo appello: “I combattenti della libertà sono ormai esausti, ma il loro entusiasmo è più grande che mai. Chiediamo un intervento attivo prima che sia troppo tardi. Per favore aiutateci a salvare il nostro Paese”. Era tardi le potenze del mondo libero avevano deciso come il mondo doveva essere diviso e l’intervento era pianificato per la contemporanea crisi di Suez. Altri interessi incombevano.

Per non dimenticare quei valorosi combattenti e il loro anelito di libertà dal comunismo venerdì 13 novembre Pisa ospita il prof. Federigo Argentieri, uno dei maggiori esperti di storia ungherese e professore alla John Cabot University di Roma, invitato dall’assessore alla Cultura di Pisa, vicesindaco Filippo Bedini in occasione delle celebrazioni del Giorno della Libertà, per l’anniversario della caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989). L’incontro, a settant’anni dalla rivoluzione d’Ungheria, si terrà nei locali della Biblioteca Smsbiblio sul Viale delle Piagge a Pisa con inizio alle ore 17,30 e sarà introdotto dal dott. Andrea Bartelloni, collaboratore del giornale diocesano Vita Nova. A margine dell’iniziativa sarà possibile acquistare il volume del relatore, “Il proletariato contro la dittatura! Protagonisti e interpreti del 1956 ungherese” (Golem edizioni).

Last modified: Novembre 11, 2026