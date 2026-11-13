Written by Novembre 13, 2026 12:50 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Il Galeone Rosso torna in città: presentazione alle Logge di Banchi dopo il restauro

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Lunedì 16 novembre alle 16.30 l’appuntamento pubblico. La storica imbarcazione in legno resterà esposta anche martedì 17 e mercoledì 18 novembre

PISA– Il Galeone Rosso storico delle Repubbliche Marinare torna a mostrarsi alla città dopo il restauro promosso dal Comune di Pisa. La presentazione pubblica si terrà lunedì 16 novembre alle 16.30 alle Logge di Banchi, con invito aperto a tutta la cittadinanza.

La storica imbarcazione in legno era rimasta a lungo presso la darsena pisana, sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li, dove versava in condizioni di grave deterioramento. L’amministrazione ha quindi avviato un intervento di recupero conservativo, per restituire alla città un simbolo della sua storia e della tradizione marinara.

Dopo la presentazione, il Galeone resterà esposto alle Logge di Banchi anche martedì 17 e mercoledì 18 novembre, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di ammirarlo da vicino.

Last modified: Novembre 13, 2026
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