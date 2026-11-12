Il Ds Leonardo Gabbanini: “Dobbiamo amalgamarci. I giovani la carta vincente per portare entusiasmo”

Written by Redazione• 5:13 pm• Pisa SC

PISA – La sosta del torneo cadetto per gli impegni delle Nazionali ha dato l’opportunità al Direttore Sportivo del Pisa Sporting Club Leonardo Gabbanini di fare il punto della situazione nel corso di un incontri con gli Organi di Informazione svoltosi nel pomeriggio di giovedì 12 novembre 2026 presso la “Sala Stampa Passaponti” della “Cetilar Arena”.

di Giovanni Manenti

Sui rapporti con il nuovo Presidente Damien Comolli. “Il livello manageriale del Presidente non è certamente in discussione, ed il fatto che sia venuto a Pisa mi riporta un po’ agli anni da me vissuti in Inghilterra, accomunandoci il fatto di credere molto nell’organizzazione e gestione del Club, e l’aver entrambi una multi esperienza nell’ambiente calcistico indubbiamente può aiutare, partendo peraltro dal presupposto che le società in cui le cose funzionano al meglio sono quelle in cui i rispettivi ruoli sono ben definiti“.

Sul momento della squadra. “Io credo che lo stesso si debba scindere tra i tre incontri disputati con Cremonese, Verona e Palermo, in cui abbiamo fatto molto bene pur essendo mancati in qualche frangente per non aver portato a casa la vittoria contro scaligeri e rosanero, e le ultime due gare contro Avellino e SudTirol in cui, indubbiamente, abbiamo evidenziato quelle che possono essere le difficoltà di una squadra che deve amalgamare un gruppo di giocatori reduci da una retrocessione con tutte le scorie che la stessa comporta ed un nucleo di nuovi giocatori ed in più giovani che devono fare dell’entusiasmo la loro carta vincente“

Sulla gestione dei portieri. “Non è stato facile trovare una soluzione per definire la rosa degli estremi difensori, in quanto, ad avvenuta retrocessione, si doveva valutare chi fosse disponibile o meno a restare e Semper era uno di questi, non avendo dato la propria disponibilità a mettersi in gioco con Confente, che peraltro era reduce da un’ottima stagione a Castellammare di Stabia, così che abbiamo deciso di cederlo, convinti di aver comunque messo a disposizione del tecnico un trio di portieri affidabili, con Scuffet per il quale la sua carriera parla da solo e Loria preferito a Vukovic per mandare quest’ultimo a fare esperienza ed il fatto che attualmente stia facendo bene alla Juve Stabia ci conforta circa la bontà della scelta“.

Sulla tattica adottata dal tecnico. “Inizialmente siamo partiti adottando il 4-3-3, che è il modulo sul quale abbiamo impostato la campagna acquisti estiva rinforzando l’organico principalmente sugli esterni, poi è chiaro che durante il percorso della stagione il modulo può cambiare adattandosi alle esigenze della squadra ed in tale ottica io ritengo che Leone sia uno dei pochi play in grado di ricoprire quel ruolo nel Campionato Cadetto, così come Vural che può svolgere qualsiasi compito a centrocampo, dove è vero che siamo penalizzati dall’infortunio di Esteves e dal fatto che Piccinini sia più un jolly che non un mediano incontrista, mentre per quanto concerne la difesa ed i troppi goal subiti è logico che non possa essere contento e che possa fare meglio“.

Eventuali carenze ed interventi sul mercato. “Ferrah è stato il meno impiegato sinora, ma posso garantire che ha delle enormi qualità, tanto che molti club avevano posto gli occhi su di lui, deve solo credere in sé stesso e dimostrare di essere all’altezza per giocarsi il posto alla pari con gli altri compagni, ma per il resto io devo difendere la squadra, convinto come sono che ci siano tutti i presupposti per fare bene, anche se sono consapevole, come responsabile della parte sportiva, che il mio compito debba essere quello di portare soluzioni poiché altrimenti si va a vanificare anche il progetto di crescita a livello dirigenziale e per far ciò occorre che tutti, da me stesso, ai tecnici ed ai giocatori, si dia il massimo per far sì che quella ambizione che è trapelata anche dalle interviste fatte dai singoli atleti si trasformi in voglia di vincere in campo, così che io possa, come spero, operare il meno possibile in occasione del prossimo mercato di gennaio“.

Sulle dichiarazioni di Caracciolo ed il comunicato della Curva Nord. “Io penso che le parole del Capitano siano state frutto di una insoddisfazione relativa al mancato successo nella gara con il SudTirol, in quanto respingo con forza l’ipotesi che i giocatori possano subire la pressione o l’ansia da prestazione dovuta dal giocare alla “Cetilar Arena” anche se è vero che sinora abbiamo fatto più fatica davanti al nostro pubblico che non in trasferta, ed in questa ottica il comunicato dei tifosi della Curva Nord deve servire quale ulteriore stimolo per far bene a partire dalle prossime partite“

Sulle prospettive future. “Sono molto contento di come stiano facendo bene i nostri Sapola e Conti che sono stati ceduti in prestito e ciò mi fa cogliere l’occasione per evidenziare come la crescita di Primasso sia anche figlia della scelta di non aver preso un altro difensore, oltre ad aver puntato su di lui piuttosto che su Sapola rispetto a chi dare in prestito, decisione assunta dopo l’amichevole con il Bologna di inizio agosto scorso, così come sono convinto che l’entrata in Società del Presidente Comolli, unitamente all’ultimazione del Centro Sportivo, possano rendere il Pisa più attrattivo per quanto concerne i giocatori stranieri, mentre sul piano di creare una coesione all’interno dell’organico ritengo che, per un torneo che definisco più “romantico” come quello cadetto, sia preferibile orientarsi maggiormente sugli italiani, più facilmente portatori di quei valori necessari per un tale intento“.

Last modified: Novembre 12, 2026