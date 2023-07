Il Dr. Andrea Maestrelli: “Un sogno che diventa realtà”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:46 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – La presentazione della XXII Rassegna di Musica Sacra “Anima Mundi”, è stata altresì l’occasione per conoscere il nuovo presidente Dr. Andrea Maestrelli, nuovo Presidente nel corso dell’Assemblea svoltasi il 22 giugno scorso, così da prendere il posto del Dr. Pierfrancesco Pacini, che l’aveva guidata per ben 24 anni.

di Giovanni Manenti

Un incarico prestigioso e non privo di responsabilità, come lo stesso Maestrelli ha tenuto a sottolineare come: “Per un pisano come me, l’incarico ricevuto è un qualcosa di impareggiabile, avendo sin dalla più tenera età frequentato Piazza dei Miracoli dove mi portavano i nonni, provando un senso di ammirazione per la bellezza dei Monumenti, così che trovarmi adesso a dovermi occupare in prima persona della manutenzione e della valorizzazione degli stessi rappresenta indiscutibilmente un sogno che si avvera, anche se gravato da non poche responsabilità in quanto avente per oggetto una Piazza che è al centro dell’attenzione mondiale, così che il ruolo che inizio a svolgere dovrà essere caratterizzato da un grandissimo impegno” …

“Non posso che riconoscere“, prosegue il neo Presidente, “come il mio predecessore Dr. Pierfrancesco Pacini abbia svolto un lavoro incredibilmente efficace, senza sbavature nel suo ruolo trentennale all’interno dell’Opera della Primaziale, avendo al contrario progettato cose di grandissima qualità ed eccellenza, così che proverò a dare continuità a questa azione, cercando di portare avanti, come nel caso di “Anima Mundi”, questi eventi che sono stati da lui ideati assieme alle Deputazioni che ha presieduto, oltre a fornire ovviamente una mia impronta, e su questo lato mi impegnerò sui temi della sostenibilità, del welfare e dell’accoglienza, vale a dire tre aspetti che secondo me meritano grande attenzione in relazione altresì a quelle che sono le sollecitazioni provenienti dal mondo esterno” …

“Mi preme infine ricordare“, conclude Maestrelli, “come anche l’Opera abbia dovuto affrontare, al pari di ogni altro settore economico del Paese, il periodo dell’emergenza sanitaria, caratterizzato da momenti di sconforto e di grandissima tensione, così che è chiaro che ad oggi lo scenario è cambiato in positivo, i flussi turistici, quantomeno in termini prospettici, dovrebbero darci grande rilevanza e risalto, ragion per cui ci faremo trovare pronti attraverso una programmazione mirata a fronteggiare una maggior presenza di turisti al fine di fornire il miglior confort e la migliore accoglienza possibile a tutti coloro che vorranno scegliere Pisa quale meta delle loro vacanze e venire in contatto con il complesso museale e con le bellezze artistiche che compongono Piazza dei Miracoli” …

Last modified: Luglio 17, 2023