Il Corpo Guardie di Città torna al fianco del Pisa Sporting Club

Written by Redazione• 10:51 am• Pisa SC

PISA – Dopo essere stato lo sponsor più longevo del Pisa Sporting Club dal 2002 al 2017, il Corpo Guardie di

Città torna al fianco della società nerazzurra come fornitore di servizi di vigilanza alla Cetilar Arena.

Un rapporto storico che nel 2025 si era già rinnovato in occasione della festa per la promozione in Serie

A e che oggi potrebbe aprire la strada a nuove collaborazioni, anche sul fronte della sponsorizzazione.

Ci sono legami che il tempo non cancella. Quello tra il Corpo Guardie di Città e il Pisa Sporting Club è uno di questi.



ùDal 2002 al 2017, per ben 16 anni, il Corpo Guardie di Città, sotto la guida del suo Presidente Mariano

Bizzarri Ollandini, è stato lo sponsor più longevo della società nerazzurra, contribuendo non soltanto

economicamente ma anche sul piano organizzativo, gestionale e sportivo.

Un sostegno spesso lontano dai riflettori ma essenziale per mantenere vivo il progetto nerazzurro e

rappresentare una base solida sulla quale, prima le famiglie Ricci/Paletti (dal 2017 al 2021) e dopo (dal

2021 ad oggi) gli attuali proprietari rappresentati da Alexander Knaster , hanno potuto costruire un

percorso virtuoso e ambizioso, culminato con la storica promozione in Serie A.

Da ricordare che Mariano Bizzarri Ollandini accolse e sostenne con convinzione il presidente Giuseppe

Corrado e il 23 febbraio 2017 venne siglato l’accordo di sponsorizzazione per i pantaloncini della

squadra, allora militante in Serie B. In quella fase, contribuì anche a facilitare il dialogo tra Gianfranco Grassini, proprietario del marchio Pisa Sporting Club, e la società A.C. Pisa 1909, favorendo il recupero dei diritti di utilizzo dello storico marchio da parte del club. Al termine della stagione 2016/2017, il rapporto commerciale si interruppe per divergenze di vedute ma la passione per i colori nerazzurri non è mai venuta meno.

La dimostrazione arrivò il 3 maggio 2025, quando il Pisa Sporting Club affidò nuovamente al Corpo

Guardie di Città un importante incarico: mettere in sicurezza, attraverso l’impiego dei propri steward,

l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani – , in occasione dell’apertura straordinaria dello stadio per

consentire ai tifosi di assistere sui maxischermi alla partita Bari-Pisa e attendere la squadra per

festeggiare il ritorno in Serie A dopo 34 anni. Un servizio fondamentale per permettere a migliaia di sostenitori di vivere in sicurezza una giornata destinata a rimanere nella storia del calcio pisano.

Oggi il rapporto si rinnova ulteriormente. Il Pisa Sporting Club ha infatti incaricato il Corpo Guardie di

Città della sorveglianza e del controllo accessi dell’area TV Compound della Cetilar Arena, con

particolare attenzione a non far avvicinare nessuno ai mezzi delle emittenti televisive presenti allo stadio.

Un nuovo incarico professionale che, a un primo sguardo, potrebbe apparire di modesta rilevanza, ma

che in realtà rappresenta, per entrambe le società, un ritorno concreto, un segnale di riavvicinamento e

un messaggio importante per tutta la famiglia nerazzurra.

Un percorso che è stato agevolato anche dalla recente nomina di Damien Comolli alla presidenza del

Pisa Sporting Club e che potrebbe, inoltre, aprire la strada a nuove opportunità di collaborazione tra il

Corpo Guardie di Città e il Pisa Sporting Club. Qualora si creassero le condizioni per sviluppare nuove

sinergie, condividere valori e perseguire obiettivi comuni, non sarebbe da escludere la possibilità che il

Corpo Guardie di Città possa tornare, in futuro, a ricoprire anche il ruolo di sponsor del club. Oggi il Pisa milita in Serie B e può contare su una società solida e strutturata, impegnata nella realizzazione del nuovo centro sportivo e con l’ambizioso progetto di ricostruire lo stadio una volta riconquistata la Serie A.



Un percorso di crescita e un traguardo straordinario che appartengono anche a tutti coloro che, in tempi

e con modalità diverse, hanno contribuito a mantenerne viva la storia, la passione e le ambizioni. È doveroso ricordare anche chi, come Mariano Bizzarri Ollandini, ha creduto nel Pisa e sostenuto le diverse società che si sono succedute negli anni, soprattutto nei momenti in cui farlo era più difficile. Oggi il Corpo Guardie di Città torna al fianco del Pisa Sporting Club come fornitore, con la consapevolezza che questo nuovo rapporto possa rappresentare anche il punto di partenza per ulteriori sviluppi futuri. E domani? Chissà, magari anche un nuovo ritorno nel ruolo di sponsor. La storia continua, sempre nel segno dei colori nerazzurri.

Last modified: Novembre 7, 2026