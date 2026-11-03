Il Comune di Casciana Terme risponde agli Amatori: sul campo “Belcari” attenzione e investimenti, prima un disastro

Written by Redazione• 3:01 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – “Giocatori, tecnici e dirigenti delle società di calcio amatoriale Club Vecchia Quercia e Circolino o sono distratti o hanno la memoria corta, oppure c’è qualche altra cosa. Hanno già dimenticato quando a marzo e aprile del 2024 dovevano emigrare per giocare le partite casalinghe verso Chianni? Hanno Già dimenticato di aver pagato nella stagione 23/24 multe per “docce e spogliatoi indecenti“? Hanno già dimenticato quando gli arbitri non volevano venire a dirigere le partite in quell’Impianto? Strano sono passati appena due anni. Da quando ci siamo insediati la storia è cambiata, ma forse non si vuol riconoscere.

In due anni una delle due società è stata costretta a spostarsi solo a causa del prolungarsi di un intervento sul campo “solo una volta”, sabato scorso, anche se la partita poteva essere rimandata e la soluzione di giocare a Montefoscoli è stata presa di comune accordo fra un dirigente della società e l’assessore Fatticcioni. Una volta, se si esclude il periodo di intervento agli spogliatoi programmato, e in questo caso alcune volte gli amatori hanno giocato al campo principale. Quello è un impianto che ha criticità strutturali su cui è difficile intervenire meglio di quanto abbiamo fatto con le risorse disponibili. E’ anche certo che il gestore gli deve dedicare più attenzione. Così il sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Casciana Terme Lari rispondono alle critiche sulla manutenzione dell’impianto Maurizio Belcari mosse dalle due società di calcio Amatoriale”.

Dall’agosto del 2024 questa Amministrazione ha investito sul campo Belcari 54.054 euro. Così suddivisi: 42.767 per la riqualificazione degli spogliati e del bagno, 10.772 per il rifacimento del campo, 515 euro per interventi idraulici. “Interventi consistenti per dare una prima risposta concreta ad una realtà, quella dello sport amatoriale che genera benessere ed aggregazione e che merita attenzione e sostegno. Attenzione e sostegno che ci furono richieste a gran voce, poco dopo il nostro insediamento, proprio dagli stessi dirigenti del Circolino, che vennero in Comune a denunciarci la situazione di indecenza dell’impianto e le difficoltà che ne conseguivano, affermando di sentirsi totalmente ignorati ed abbandonati da chi in quegli anni amministrava”, sottolinea Fatticcioni.

Per quanto riguarda le criticità come reti delle porte e di protezione e altre come l’addolcitore e la pulizia dei bollitori sono bene chiare e quando il bilancio comunale lo permetterà interverremo. “Non ci sembra che la situazione dell’impianto sia peggiore rispetto agli anni precedenti all’insediamento della nostra Amministrazione (alleghiamo foto degli spogliatoi prima e dopo l’intervento fatto). E bisogna essere consapevoli che non si può avere tutto e subito e che esistono priorità” spiegano sindaco e assessore.

Per quanto concerne l’uso del Picchi è doveroso precisare che il prato va preservato per garantire un manto dignitoso per i ritiri estivi, attività promossa e cresciuta che porta ricchezza a tutta la comunità. In quel campo ci gioca solo una società di fuori Comune che garantisce entrate necessarie per il gestore e vista l’attività giovanile non si può caricare di ulteriore stress. Chiedete rispetto e attenzione, a nostro modo di vedere come da noi non lo avete mai avuto”, dicono Mori e Fatticcioni, pronti nello spirito collaborativo ad aprire un serio tavolo di confronto.

Last modified: Novembre 3, 2026