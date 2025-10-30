Il cambiamento delle PMI nel nuovo libro di Alessandro Merenda “Rilancia la tua impresa grazie ai numeri”

Written by admin• 5:00 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sabato 18 ottobre l’autore del libro “Rilancia la tua impresa grazie ai numeri”, Dr. Alessandro Merenda, introdotto ed intervistato dal Dr. Roberto Di Mitri, Direttore del Centro Studi della Casa di Cura di San Rossore, ha illustrato agli intervenuti al San Rossore Sport Village l’importanza del cambiamento da parte del piccolo e micro imprenditore che rappresenta peraltro la struttura economico produttiva principale del Paese in quanto le PMI raggiungono il 94 per cento dell’universo imprenditoriale italiano e, unitamente alle medie imprese, raggiungono il 99 per cento del numero complessivo delle medesime.

Di fronte ad un uditorio attento e coinvolto l’autore si è particolarmente soffermato sulla importanza della pianificazione strategica per guidare la PMI nell’attuale difficoltoso contesto, evidenziando che il medesimo non può più limitarsi a gestire i problemi e le emergenze del quotidiano in azienda ma deve alzare lo sguardo proiettando l’impresa nel futuro utilizzando lo strumento strategico vincente del Business plan da costruire in funzione di strumenti di controllo predittivi quali i KPI (Key Perfomance Indicators).

Ma, prosegue l’autore, un’attenta pianificazione degli investimenti e delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione aziendale non può prescindere da una attenta valutazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili peraltro previsti dall’art. 2086 del codice civile la cui applicazione rappresenta una opportunità di crescita per l’impresa e non una norma “punitiva”. Tutto ciò infatti consente al piccolo imprenditore di allontanare precocemente la crisi di impresa ed il probabile successivo rilancio mediante la crescita della stessa.

Anche il sistema bancario dimostrerà un’assoluta maggiore apertura nei confronti della PMI qualora potrà comprendere gli sviluppi futuri della gestione aziendale e accetterà di finanziare l’impresa che dimostra finalmente di saper impiegare le risorse al fine di raggiungere risultati che consentano il rimborso dei prestiti erogati.

Ma tutto questo, osserva l’autore, l’imprenditore non può e non deve farlo da solo ma deve affidarsi all’esperienza di un professionista esperto che lo aiuti nel percorso della crescita che, pur se difficile, potrà rivelarsi davvero soddisfacente ed anche entusiasmante.

