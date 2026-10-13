Il Bastione Sangallo ospita il convegno “San Francesco tra memoria e futuro”

Written by Redazione• 4:28 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 15 ottobre, alle ore 18, si terrà al Bastione Sangallo il convegno “San Francesco tra memoria e futuro“, in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo patrono d’Italia. L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano con la collaborazione del Comune di Pisa, sarà a ingresso libero.

Tra gli interventi previsti, quelli del vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini, e di Alessandro Tosi, docente del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa e direttore del Museo della Grafica. A introdurre l’incontro sarà Fabrizio Grossi, ex assessore alla cultura della Provincia di Pisa, mentre a moderare sarà Dario Marzini, presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire la figura di San Francesco attraverso la sua vicenda storica e religiosa e per riflettere sull’attualità del suo messaggio a otto secoli dalla morte. Sarà inoltre approfondita l’influenza della figura del Santo sulla simbologia e sull’arte contemporanea.

Last modified: Ottobre 14, 2026