IKEA Pisa, tre giorni di eventi e giochi dedicati all’organizzazione della casa

Written by Redazione• 3:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 4 al 6 settembre laboratori creativi, caccia al tesoro e premi per tutta la famiglia!

Con il rientro dalle vacanze e la ripresa della quotidianità, settembre diventa l’occasione per riorganizzare gli spazi domestici e fare posto a nuove abitudini, passioni e progetti. Per aiutare i pisani a rendere la propria casa più funzionale, senza rinunciare agli oggetti legati ai ricordi, IKEA Pisa propone tre giornate di eventi, giochi e attività dedicate all’organizzazione.

Dal 4 al 6 settembre si terrà “FRAKTA: fai spazio al blu che ti premia”, iniziativa dedicata all’iconica borsa blu di IKEA, che quest’anno compie 30 anni. I visitatori potranno portare in negozio un oggetto blu e verificarne la tonalità attraverso il “FRAKTOMETRO”. Se il colore corrisponderà a quello della FRAKTA, riceveranno in omaggio una borsa contenente due buoni: uno per un piatto da otto polpette, a scelta tra carne, falafel, pesce o vegetali, utilizzabile fino al 6 settembre al Ristorante svedese, e uno sconto di 20 euro su una spesa minima di 100 euro, valido in negozio fino al 30 settembre.

Sempre dal 4 al 6 settembre, il punto vendita pisano ospiterà attività rivolte a tutta la famiglia, con laboratori creativi, giochi e sfide ispirati al tema dell’ordine e dell’organizzazione domestica.

Tra gli appuntamenti in programma c’è “Conta, indovina, vinci!”, con una piramide realizzata utilizzando i contenitori trasparenti SAMLA. I partecipanti dovranno indovinare il numero esatto di prodotti, oggetti e accessori collocati al suo interno.

Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno invece dedicati soprattutto ai più piccoli, con la caccia al tesoro “Alla ricerca dell’ordine perduto” e il laboratorio creativo “Una scatola GLIS tutta mia”. Durante quest’ultima attività, i bambini riceveranno in omaggio una scatolina GLIS da personalizzare con colori e disegni.

Secondo l’IKEA Store & Organise Report 2026, l’82% delle persone conserva oggetti per ragioni sentimentali, anche quando non vengono più utilizzati o rimangono nascosti. Organizzare la casa, sottolinea l’azienda, non significa rinunciare a ciò che conta, ma trovare un equilibrio tra funzionalità e ricordi.

Il programma completo e le informazioni sulle attività sono disponibili sul sito di IKEA.

Last modified: Settembre 1, 2026