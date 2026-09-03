“Ieri. Oggi. Sempre”: il Pisa Sporting Club presenta il Third Kit 2026-2027

Written by Redazione• 1:27 pm• Pisa SC

PISA- Un omaggio alle radici nerazzurre, in equilibrio tra passato e presente. Il Pisa Sporting Club ha presentato il Third Kit ufficiale per la stagione 2026-2027, che debutterà domenica prossima nella trasferta contro la Juve Stabia.

Il lancio della nuova maglia è iniziato domenica scorsa, in occasione della partita vinta contro il Catanzaro. Sugli spalti della Cetilar Arena, un gruppo selezionato di tifosi nerazzurri di tutte le età ha avuto l’opportunità di indossare il kit in anteprima.

A ciascuno di loro è stata consegnata una macchina fotografica usa e getta, con la quale raccontare, attraverso immagini in puro stile vintage, i diversi momenti della giornata vissuta da un tifoso nerazzurro.

Anche il nuovo Third Kit compie un salto nel passato: la maglia trae infatti ispirazione da un modello indossato e amato a metà degli anni Ottanta. Lo storico logo dello Sporting Club e le tre strisce Adidas di colore rosso, richiamo alla bandiera sulla quale campeggia la Croce Pisana, completano il design.

Il nuovo Third Kit è già disponibile al Pisa Store di via di Banchi e nello store online del Pisa Sporting Club.

Last modified: Settembre 3, 2026