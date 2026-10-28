Idrosadenite suppurativa, a Pisa consulti dermatologici gratuiti il 6 novembre

Written by Redazione• 11:07 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

La campagna “Scritto sulla pelle” fa tappa all’Aoup. Prenotazioni al numero verde 800 893512, fino a esaurimento dei posti

PISA – Far conoscere una malattia ancora poco nota e facilitare l’incontro con gli specialisti. Sono gli obiettivi di “Scritto sulla pelle”, la campagna nazionale che venerdì 6 novembre offrirà consulti dermatologici gratuiti presso gli ambulatori dell’UOC Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta dal professor Marco Romanelli.

L’iniziativa è promossa dalla SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, con il patrocinio di Passion People APS e il contributo non condizionante di UCB Pharma.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, fino a esaurimento delle disponibilità. Il numero verde 800 893512 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 15.

Al centro della campagna c’è l’idrosadenite suppurativa, una patologia cronica che, spiega Romanelli, presenta manifestazioni spesso dolorose e ricorrenti, con conseguenze sulla quotidianità e sul benessere psicologico delle persone.

«La difficoltà diagnostica, anche a causa della possibile confusione con altre patologie cutanee, rappresenta ancora oggi una barriera a una presa in carico tempestiva e a una gestione terapeutica adeguata», sottolinea il direttore della Dermatologia pisana. Da qui l’importanza di promuovere una maggiore conoscenza della malattia e favorire l’avvio dei percorsi di cura appropriati.

Il presidente SIDeMaST Giovanni Pellacani evidenzia la necessità di aiutare i cittadini a riconoscere i possibili segnali e a rivolgersi a dermatologi esperti. Per Giusi Pintori, direttrice di Passion People APS, il valore dell’iniziativa è trasformare l’informazione in una concreta possibilità di accesso alle cure.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della campagna “Scritto sulla pelle”.

Last modified: Ottobre 28, 2026