I servizi assicurativi di Gimar S.a.s. – Agenzia Generale di Pontedera, cuciti su misura per i propri clienti

Settembre è un mese di ripartenze, di inquadramento e riorganizzazione della vita quotidiana, familiare e lavorativa; un mese in cui molte delle famiglie cominciano a buttar giù un piano di valutazione sulle necessità primarie, come la qualità della propria vita e quella dei propri cari, attraverso la prevenzione, la salvaguardia dei propri risparmi, ma anche del tempo libero. Tutte esigenze su cui è giusto fermarsi per analizzare quale possa essere la soluzione più adatta per soddisfarle; valutarle insieme ad un pull di professionisti come Gimar S.a.s. – Agenzia Generale di Pontedera, è il modo migliore per farlo in maniera ponderata, efficace, ma soprattutto personalizzata.

Qualche mese fa ho avuto l’opportunità di conoscere le origini, le sfide e le realtà attuali dell’Agenzia, attraverso una piacevolissima chiacchierata con gli Agenti Assicurativi e Responsabili, David Volpi e Alessandro Meini, che questa mattina sono tornata ad intervistare, chiedendo loro quali sono le possibilità assicurative per questa nuova stagione autunno/inverno, su cui una famiglia, ma anche un’azienda, può contare.

Interlocutore: Buongiorno Sig. David e Sig. Alessandro, come prima cosa vi chiedo, quali sono le iniziative che state mettendo in cantiere per questa nuova stagione autunno/inverno?

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “Le iniziative che abbiamo preparato per i nostri attuali e futuri clienti, e che porteremo avanti da ora fino alla fine di questo anno 2025, sono molteplici; solo per citarne alcune, menzionerei il comparto degli investimenti, della protezione e dell’RC Auto. Siamo un’agenzia assicurativa che possiede un piano di gestione dei risparmi e degli investimenti molto interessante, con rendimenti particolarmente allettanti, come la Polizza ‘GenerAzione Risparmio’ con la quale si ha la possibilità di adottare un piano di accumulo, che fornisce l’opportunità di coltivare i propri progetti di vita, quelli condivisi con i propri cari, compresi quelli riguardanti la salute. Per quanto riguarda la protezione abbiamo la Polizza Vita ‘Long Team Care’, ovvero quella per la non autosufficienza, ancora troppo poco conosciuta, ma che sarebbe utile da valutare con il passare degli anni per assicurarsi una tranquillità futura in termini di quotidianità, per se stessi e per i propri cari. Ultima, ma non meno importante è il comparto dell’RC Auto, l’assicurazione ideale per chi sta cambiando il modo di concepire la mobilità e vuole tutelarsi durante gli spostamenti, che siano per lavoro o per svago, per se stessi e per i propri cari, su qualunque mezzo, dall’automobile ai motocicli, compresi quelli d’epoca, dai veicoli commerciali, a quelli agricoli, comprese le imbarcazioni”.

Interlocutore: Dato che è ancora poco valutata e conosciuta, vogliamo approfondire la Polizza riguardante la non autosufficienza?

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “É tra le polizze più innovative che abbiamo, ma per la quale permane purtroppo ancora una scarsa conoscenza da parte delle persone; sono poche le polizze per la non autosufficienza che vengono sottoscritte a livello nazionale, circa lo 0,5 % della popolazione italiana decide di pensare al futuro in questi termini; una famiglia che si ritrova a sostenere improvvisamente un proprio caro che diventa non autosufficiente, deve affrontare delle spese piuttosto onerose, per tutto ciò che serve per accudire la persona colpita, dal materiale necessario per la sua mobilità ed igiene quotidiana, al pagamento di una badante o di una struttura. Qui entra in gioco la polizza per la non autosufficienza: fatta preventivamente, la persona che un domani diventerà non autosufficiente, riceverà mensilmente per tutto il resto della vita, una ‘rendita immediata’, che andrà ad affiancare la tradizionale pensione Inps che una persona prende regolarmente dallo stato. Questa soluzione è dedicata a chi ha un capitale da investire e desidera un’entrata integrativa in futuro, per sé o per una persona cara, nel momento in cui arrivi la non autosufficienza; può essere pensata anche per il sostegno dell’eventuale familiare che si troverà ad accudire il proprio caro, il cosiddetto caregiver”.

Interlocutore: Tra i comparti che avete citato all’inizio, qual è il più adatto a venire incontro ad una persona in termini di convenienza?

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “Il comparto dell’RC Auto offre sicuramente piani piuttosto convenienti; abbiamo fatto una collaborazione con l’agenzia finanziaria Compass in modo che chiunque possa dilazionare le rate di pagamento mensilmente anziché annualmente: per fare un esempio, 10 rate con tasso dello 0%, così da venire in contro a clienti che hanno bisogno di formule estremamente vantaggiose. Ricordiamo che comunque questa scontista non viene fatta sempre, ma solo in alcun periodi dell’anno, come questo di fine anno, particolarmente importante per noi e allo stesso tempo conveniente per i nostri clienti, i quali tra l’altro, avendo già sottoscritto con noi delle polizze danni o vita, ma non ancora una polizza auto, avranno sull’RC Auto una percentuale di sconto ancora maggiore”.

Interlocutore: Fate delle collaborazioni con le aziende per offrire soluzioni assicurative sia per gli imprenditori che per i loro dipendenti?

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “Certamente. Ci capita di stringere delle collaborazioni con delle aziende private; proprio di recente abbiamo sottoscritto una convenzione con il Comune di Pontedera, dando così l’opportunità ai dipendenti di avere delle agevolazioni in merito alle nostre assicurazioni, ricevendo anche l’erogazione di buoni pasto, buoni per l’acquisto di libri scolastici, buoni per andare in palestra e tanti altri incentivi. Una delle nostre soluzioni riguardante le imprese è quella dell’Attiva Welfare, che va a tutelare la salute dei dipendenti e dei loro familiari, garantendo allo stesso tempo una continuità dell’impresa per l’imprenditore. Le nostre polizze possono essere vendute sia individualmente al singolo cliente che in forma collettiva attraverso l’azienda presso la quale il dipendente lavora. Quest’ultimo, trovandosi bene, può voler valutare anche altre opportunità di tutela, contattandoci e venendo presso i nostri uffici per conoscere meglio il nostro ventaglio di servizi e prodotti a sua disposizione”.

Interlocutore: Tornando al comparto della protezione, con le continue allerte meteo e i conseguenti eventi climatici improvvisi e violenti, cosa potete dirmi in merito all’assicurazione per i danni catastrofali?

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “Per l’obbligatorietà di questa polizza ci sono state diverse proroghe negli anni, ma il termine ufficiale dovrebbe scattare a gennaio 2026, e per questo ci stiamo organizzando per attuare un’azione massiva sul mercato attraverso i nostri prodotti riguardanti appunto gli eventi catastrofali, dalle abitazioni alle aziende, alle attività industriali, commerciali e così via; questa polizza sarà una delle tante novità con cui partiremo il prossimo anno, per essere al fianco delle imprese con soluzioni semplici, tempestive, complete ed efficaci, per prevenire gli imprevisti prima che gestirli. Oggi in Italia il 94% dei Comuni è a rischio, ma solo una piccola percentuale delle case e delle imprese è protetta da assicurazioni specifiche; per questo vogliamo aiutare le persone e le aziende ad adeguarsi alla nuova norma, presente nella Legge di Bilancio 2024, che introdurrà l’obbligo a sottoscrivere contratti assicurativi a copertura dei danni legati ad alluvioni, esondazioni, frane ed eventi sismici. Da parte nostra è fondamentale dare una risposta tempestiva per consentire al singolo cittadino e alle imprese di allineare la loro copertura assicurativa alle attuali indicazioni normative, così da tutelare fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali, commerciali e terreni”.

Interlocutore: Da un pò di tempo anche gli operatori telefonici hanno cominciato a proporre delle soluzioni assicurative. Come vi difendete da questo tipo di concorrenza?

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “Ciò che ci contraddistingue dai contratti assicurativi stipulati dalle persone con gli operatori telefonici, è senza dubbio il contatto diretto che noi abbiamo con il cliente, il quale può venire presso uno dei nostri uffici e parlare con un consulente specializzato e competente del servizio; inoltre, la nostra continua innovazione ci permette di personalizzare delle soluzioni cucite su misura per il cliente”.

Interlocutore: Immagino che a fare la differenza sia anche la vostra presenza attiva sul territorio, attraverso la partecipazione agli eventi cittadini, o anche tramite iniziative organizzate dalla Direzione stessa di Generali Italia.

Sig. David Volpi – Sig. Alessandro Meini: “Sì, per noi stare tra le persone è fondamentale, per trasmettere loro vicinanza, trasparenza e quella piccola scintilla di fiducia iniziale che porterà il futuro cliente a rivolgersi a noi, per un aiuto concreto nella realizzazione dei suoi progetti; non a caso ci definiamo Partner di Vita dei nostri clienti. Uno degli ultimi eventi al quale abbiamo partecipatoè stato circa una settimana fa, in occasione del tradizionale e storico Palio di Pomarance, in Provincia di Pisa, giunto alla sua 53° Edizione. Mentre per il 10 Ottobre, informiamo i vostri lettori che presso il Pala Todisco di San Giuliano Terme, la nostra Direzione Generali Italia ha organizzato un importante evento che richiama all’attenzione adulti e ragazzi, titolato ‘L’arte di realizzare l’impossibile’, in collaborazione con l’Associazione Vite e Storie di felicità e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e San Giuliano Terme. La giornata sarà divisa in 2 momenti, uno dedicato prevalentemente agli studenti in merito al delicato tema del bullismo, mentre il secondo appuntamento sarà riservato invece a tutto ciò che ruota attorno alla parola felicità, dove i partecipanti, sia adulti che giovani, avranno l’opportunità di imparare a capire come gestire le proprie emozioni, a riprendere in mano la propria vita e a scoprire come individuare e realizzare i propri sogni per costruire un futuro migliore”.

Siamo giunti al termine anche di questa nostra seconda intervista, vi ringrazio moltissimo Sig. David Volpi e Sig. Alessandro Meini, per avermi dedicato ancora una volta un po’ del vostro tempo, raccontando le molteplici e innovative possibilità che siete in grado di riservare quotidianamente ai vostri attuali e futuri clienti, sempre con la professionalità, la trasparenza e l’empatia che vi contraddistingue da anni, insieme a tutta la vostra squadra. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro!

