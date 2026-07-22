I sapori di Guardistallo per una buonissima causa

Written by Redazione• 6:43 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

GUARDISTALLO – Tre dolci della tradizione in un’unica serata di degustazione e beneficenza, il 29 luglio in Piazza del Plebiscito.

Il prossimo 29 luglio 2026, a partire dalle ore 21,30, Piazza del Plebiscito a Guardistallo ospiterà “Guardistallo si fa dolce”, un evento che unisce tradizione gastronomica e solidarietà, promosso dal Comune di Guardistallo in collaborazione con i ristoratori del paese.

Protagonisti della serata saranno tre dolci simbolo della tradizione dolciaria locale: lo Sbrincico, il Gorbigliòlo e il FIOmisù, ricette legate alle feste di un tempo che tornano protagoniste in un trittico di degustazione unico nel suo genere, capace di raccontare la cucina delle nostre nonne attraverso fichi, noci e olio extravergine di oliva.

L’iniziativa vede la partecipazione attiva dell’Osteria Pinzagrilli, del Piccino Bistrot e de Le Giunche, ai quali si affianca il sostegno dei ristoranti Mocajo, Ozium e La Fonte.

La degustazione del tris di dolci avrà un costo di 5 euro e sarà accompagnata dal Nocino di Valserena. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

L’evento è realizzato con il sostegno di Associazione Italiana Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, del Distretto Rurale e Biologico della Val di Cecina, di CNA Pisa e di Costa degli Etruschi, a conferma di una rete di collaborazione tra istituzioni, categorie produttive e ristorazione locale a favore del territorio.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a un appuntamento che unisce il gusto dei sapori di una volta al piacere di sostenere una buona causa.

“Guardistallo si fa dolce è un piccolo evento che racconta una grande storia: quella della nostra comunità e dei sapori che appartengono alla memoria di tutti noi – dichiara il Sindaco di Guardistallo, Sandro Ceccarelli –. Lo Sbrincico, il Gorbigliòlo e il FIOmisù non sono solo dolci, ma un patrimonio di tradizioni che vogliamo valorizzare insieme ai nostri ristoratori. Un ringraziamento speciale va a chi ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa e a tutti gli enti che la sostengono: la serata unirà il piacere della buona tavola al valore della solidarietà, ed è proprio questo lo spirito che vogliamo continuare a coltivare a Guardistallo.”

Last modified: Luglio 22, 2026