I numeri che raccontano un’azienda secondo il Dottor Alessandro Merenda

Dottor Merenda cosa l’ha spinta a scrivere il libro Rilancia la tua Azienda grazie ai numeri?

Ho avuto l’idea di scrivere un trattato sull’argomento dato che il mio obiettivo professionale è aiutare le piccole e medie imprese italiane a superare le difficoltà e crescere; avendo oltre quarant’anni di esperienza, so che una lettura superficiale dei numeri da sola non basta ma servono visione, strategia e capacità di comunicare in modo efficace con banche, fornitori e stakeholder e tutto ciò è parte integrante del mio libro.

Perché ha scelto di concentrarsi sulle PMI?

Perché rappresentano il 99% del tessuto economico italiano e sono spesso prive di strumenti adeguati. Le grandi aziende hanno accesso a competenze e capitali, mentre le PMI navigano a vista. Io le aiuto a presentarsi con autorevolezza e a ottenere la fiducia necessaria per crescere.

Quali sono le differenze fra la sua concezione della professione del commercialista e quella tradizionale?

Il ruolo del commercialista non può più limitarsi a compilare bilanci e dichiarazioni. Oggi bisogna passare dalla semplice contabilità al controllo di gestione, fino al risanamento aziendale. Significa interpretare i numeri, prevenire le crisi e, quando necessario, ristrutturare debiti, riorganizzare processi e costruire piani strategici solidi.

Ci racconta un esempio concreto?

Ho seguito una piccola azienda manifatturiera in crisi. Nonostante la qualità dei prodotti, mancavano visione e comunicazione. Abbiamo ridefinito la missione, diversificato i mercati, avviato collaborazioni strategiche e raccontato meglio la tradizione aziendale. In un anno il fatturato è raddoppiato, i margini quadruplicati e le banche hanno riconosciuto la solidità del progetto.

Qual è, in sintesi, il messaggio che vuole trasmettere agli imprenditori?

Che ogni crisi può diventare un’opportunità. Anche una piccola impresa deve essere gestita con mentalità manageriale: pianificazione, delega, gestione consapevole delle risorse. Non si tratta solo di ‘fare quadrare i conti’, ma di costruire un futuro solido, sostenibile e competitivo.



