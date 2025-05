I misteri della Pisa etrusca e romana

Written by admin• 11:09 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Le storie della Pisa Etrusca e Romana prendono vita con il tour notturno cinematografico ‘ Nerone Night Experience ‘ organizzato da Acquario della Memoria.

Una passeggiata con video e audio originali che portano indietro di 2000 anni, elaborati prendendo spunto dei racconti di antichi viaggiatori come Rutilio Namaziano e Strabone. Il mistero dell’anfiteatro perduto, il porto pisano, il fiume Auser, l’acquedotto, il funzionamento dello stabilimento termale e la leggenda di San Torpé, che permette di collegare Nerone, San Pietro, la Villa di Corliano e l’antica e potente famiglia dei Venulei. Riprese aeree integrate con ricostruzioni 3D, ombre animate ed iconografie storiche sono riproposte in maniera coinvolgente ai partecipanti che indossano speciali cuffie silenziose. Un percorso tra i monumenti che permette di scoprire anche magnifici angoli nascosti come il sentiero verde che collega via San Zeno e via del Brennero attraverso una piccola porta nelle Mura e lo straordinario giardino dei frati Carmelitani. I contenuti sono stati realizzati con il supporto della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa , in collaborazione con Mappa Lab , team di archeologi del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere dell’Università di Pisa e con lo scrittore Sergio Costanzo . Appuntamento venerdì 9 maggio alle 21 con partenza da porta San Zeno ed arrivo ai Bagni di Nerone, replica venerdì 23 maggio alla stessa ora. Biglietti a 12 euro, informazioni e prenotazioni su www.acquariodellamemoria.it .

Domenica 18 maggio alle 21 , inoltre, in programma ‘Bombe 1943’ , tour cinematografico dedicato agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, con partenza da Logge di Banchi. Dall’entusiasmo dell’entrata in guerra ai primi allarmi aerei, dai rifugi alla convinzione che “la città della Torre” sarebbe stata risparmiata. Fino alle 13:01 del 31 agosto del 1943: in 7 minuti entra di colpo nell’orrore della guerra. Un percorso di proiezioni e storie costruite con materiali d’archivio, diari privati, testimonianze video. Realizzato con il supporto della Fondazione Pisa e della Regione Toscana , in collaborazione con Biblioteca Franco Serantini e Mumu . Biglietti a 12 euro, informazioni e prenotazioni su www.acquariodellamemoria.it

