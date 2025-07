I commercianti di Sant’Ermete incontrano il sindaco: “Finalmente un nuovo parcheggio al posto dell’eco-mostro, avanti con la riqualificazione”

Written by Antonio Tognoli• 2:13 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “L’imminente realizzazione di un parcheggio dedicato alle attività commerciali di Sant’Ermete sulle ceneri dell’ecomostro è un risultato straordinario, che premia l’impegno e la tenacia dei commercianti e la concreta disponibilità della Giunta e in particolare del sindaco Conti” esprime grande soddisfazione Alessio Giovarruscio, assistente di direzione di Confcommercio Pisa, in seguito all’incontro con una delegazione dei commercianti di Sant’Ermete a Palazzo Gambacorti alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti

“Un momento importante per condividere insieme ai commercianti di Sant’Ermete alcuni dei temi principali che riguardano il quartiere” dichiara il sindaco Conti all’esito dell’incontro “tra tutti il parcheggio in fase di realizzazione al posto del cosiddetto ecomostro. I lavori sono partiti circa due settimane fa, realizzati da Pisamo, stiamo parlando di un importante intervento di riqualificazione urbana che sarà d’aiuto anche al tessuto commerciale, proprio perché consentirà di avere un punto di riferimento e nuovi posti auto per i clienti e per tutti coloro che frequentano il quartiere. Proseguiranno poi alcuni importanti lavori pubblici, come il potenziamento dell’illuminazione in via Emilia, e per il 2026 sarà completata anche la riqualificazione degli alloggi popolari, dove abbiamo in programma anche la sistemazione del marciapiede lato case popolari, oltre a garantire una particolare attenzione sul tema della sicurezza”.

“Da molti anni commercianti e residenti richiedevano e aspettavano la demolizione dell’ecomostro sulla via Emilia” – prosegue Giovarruscio – “Al suo posto sorgerà un parcheggio a disposizione dei commercianti, operativo nel giro di poche settimane, che contribuirà a rendere maggiormente fruibile e facilmente raggiungibile un quartiere commercialmente vivo e che costituisce una porta di acceso importante al cuore della città, caratterizzato da numerose attività di vicinato. Un intervento molto atteso dai commercianti che hanno più volte segnalato la carenza di posti auto”.

Sono previsti interventi su illuminazione, attraversamenti pedonali e specifiche attività di ulteriore riqualificazione che contribuiranno a migliorare significativamente l’attrattivitá e la vivibilitā del quartiere di Sant’Ermete a beneficio di negozi, clienti, residenti e visitatori.

Last modified: Luglio 24, 2025