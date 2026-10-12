I cantieri di Piazza del Duomo si aprono al pubblico per la Giornata del Restauro

Written by Redazione• 11:02 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 19 ottobre dalle 16 un incontro con i restauratori dell’Opera della Primaziale, seguito da un percorso in Cattedrale, Battistero e Camposanto. Ingresso libero senza prenotazione

PISA – Scoprire il lavoro che permette di conservare i monumenti di Piazza del Duomo, incontrando chi se ne prende cura ogni giorno. È l’opportunità proposta dall’Opera della Primaziale Pisana per lunedì 19 ottobre, in occasione della Giornata Europea del Restauro.

Il pomeriggio inizierà alle ore 16 nell’Auditorium di piazza Arcivescovado, dove la squadra di restauro dell’Opera illustrerà le attività in corso sui monumenti e sulle collezioni della Piazza.

Seguirà un percorso tra alcuni cantieri in Cattedrale, Battistero e Camposanto, per osservare da vicino i luoghi nei quali la conservazione del patrimonio prende forma.

Al centro dell’iniziativa ci saranno le competenze di restauratori e tecnici, impegnati su materiali ed epoche differenti attraverso interventi che uniscono esperienza, studio, monitoraggio e ricerca.

«La conservazione non è un’attività che si esaurisce nel singolo intervento, ma un lavoro continuo fatto di osservazione, conoscenza e responsabilità», sottolinea Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana.

«Con questa giornata vogliamo raccontare anche ciò che normalmente il visitatore non vede: il lavoro quotidiano dei restauratori, la capacità di leggere i monumenti e di intervenire nel rispetto della loro storia. Aprire questo racconto al pubblico significa condividere il senso più profondo della tutela».

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Last modified: Ottobre 12, 2026