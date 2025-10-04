Written by Ottobre 4, 2025 6:49 am Pisa, Sport

I campionati di Eccellenza e Promozione giungono alla IV giornata

Pisa (sabato, 4 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre si disputeranno gli incontri della IV giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario che coinvolge le squadre pisane dei due tornei:

Eccellenza, girone A

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Fucecchio vs Cenaia 1969
  • Sporting Cecina 1929 vs Fratres Perignano 2019
  • Viareggio Calcio vs San Giuliano

Promozione, girone A

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Settimello vs Urbino Taccola

Promozione, girone B

  • Invictasauro vs Saline
  • Mobilieri Ponsacco vs Cuoiopelli
  • San Miniato Basso Calcio vs Colli Marittimi
