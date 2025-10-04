I campionati di Eccellenza e Promozione giungono alla IV giornata

Pisa (sabato, 4 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre si disputeranno gli incontri della IV giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario che coinvolge le squadre pisane dei due tornei:
Eccellenza, girone A
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Fucecchio vs Cenaia 1969
- Sporting Cecina 1929 vs Fratres Perignano 2019
- Viareggio Calcio vs San Giuliano
Promozione, girone A
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Settimello vs Urbino Taccola
Promozione, girone B
- Invictasauro vs Saline
- Mobilieri Ponsacco vs Cuoiopelli
- San Miniato Basso Calcio vs Colli Marittimi