Hopper oltre la mostra, a Palazzo Blu cinque incontri tra arte, cinema e letteratura

Written by Redazione• 9:49 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 5 novembre all’11 febbraio studiosi ed esperti raccontano l’artista e l’America del Novecento. Appuntamenti alle 17, a ingresso libero

PISA – La pittura di Edward Hopper incontra la storia americana, il cinema, la letteratura e l’architettura. Palazzo Blu propone un ciclo di cinque incontri, dal 5 novembre 2026 all’11 febbraio 2027, per approfondire l’opera dell’artista e il contesto nel quale è nata.

Il programma accompagna la mostra “Edward Hopper: New York e oltre”, aperta fino al 7 marzo 2027, che riunisce oltre 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e acqueforti di Hopper e di alcuni suoi contemporanei, insieme a materiali d’archivio.

Si comincia giovedì 5 novembre con un doppio intervento. Arnaldo Testi, già docente di Storia degli Stati Uniti all’Università di Pisa, parlerà dell’individualismo conservatore ai tempi del New Deal e delle convinzioni politiche di Hopper. Giulia Crisanti, docente all’American University of Rome e all’Università di Pisa, approfondirà invece la nascita della società dei consumi, tra pubblicità, cinema, stazioni di servizio e vetrine.

Arnaldo Testi

Giulia Crisanti

Il 19 novembre lo storico dell’arte Stefano Zuffi presenterà “Hopper. Luci e solitudine della scena americana”, ripercorrendo la formazione dell’artista e il suo linguaggio pittorico, con attenzione anche al ruolo della moglie Jo.

Il 17 dicembre sarà dedicato al rapporto con il cinema. In “Le finestre illuminate”, il critico Fabio Canessa esplorerà lo scambio tra le immagini di Hopper e il linguaggio cinematografico, dalle composizioni alle atmosfere che hanno ispirato generazioni di registi.

Il ciclo riprenderà il 14 gennaio 2027 con Cristina Iuli, professoressa di Letteratura americana all’Università del Piemonte Orientale. L’incontro “Ciò che la luce non dice. Il perturbante nell’America di Hopper” metterà i dipinti in dialogo con autori come Hemingway, Shirley Jackson e Wallace Stevens.

A concludere, l’11 febbraio, sarà Lina Malfona, professoressa associata di Composizione architettonica e urbana all’Università di Pisa, con un approfondimento sulle case di Hopper e sul rapporto tra spazio domestico, luce e solitudine.

Tutti gli incontri si terranno alle 17 nell’Auditorium di Palazzo Blu, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Informazioni su palazzoblu.it e hopperpisa.it.

Last modified: Ottobre 23, 2026