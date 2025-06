“Ho trasformato un sogno in realtà: rappresentare il Made in Italy nel mondo”

Written by admin• 9:53 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Abbiamo incontrato Franco Trinchitella, fondatore e presidente di Italiaimpresa Network, che ci racconta la nascita del suo progetto imprenditoriale e la filosofia che lo anima da oltre trent’anni.

D: Com’è nato il progetto ItaliaImpresa Network?

R: Era il 1994, l’Italia stava attraversando un periodo turbolento. Mani Pulite aveva profondamente destabilizzato il quadro politico e sociale del Paese. In quel contesto di incertezza, ho sentito il bisogno di creare qualcosa di nuovo: il mio sogno era costruire un’associazione nazionale di imprenditori. Non un semplice network, ma un vero e proprio sistema in grado di dare a chiunque gli strumenti per raggiungere il successo, senza limiti, senza barriere.

D: Qual era l’obiettivo principale di questa rete?

R: Volevo che chiunque avesse un sogno potesse realizzarlo. Nessuno avrebbe dovuto incontrare ostacoli insormontabili sul proprio cammino. Ogni associato avrebbe dovuto avere l’opportunità di far crescere la propria azienda seguendo i valori e la visione di ItaliaImpresa Network, con l’ambizione di guadagnare senza limiti, con trasparenza e merito.

D: E oggi, quel sogno si è realizzato?

R: Sì, oggi quel sogno ha un nome: “Rappresentare il Made in Italy nel mondo”. È questo il cuore pulsante di tutto il nostro lavoro. Valorizzare le eccellenze italiane, dare voce alle imprese, esportare la qualità e la creatività che ci rendono unici.

D: In che modo ItaliaImpresa Network si distingue da altre realtà associative o di networking imprenditoriale?

Italiaimpresa Network, ha lo scopo specifico di difendere realmente gli interessi della piccola media impresa, così si difendono i posti di lavoro, i lavoratori, e le loro famiglie.

Noi possiamo difendere le imprese, da una casta economica che fa di tutto per complicarti la vita, non ti fa lavorare, non ti permette di crescere, ma ti fa semplicemente sopravvivere, con il rischio di essere sopraffatto.

Noi diciamo basta a questo tipo cose, Italiaimpresa network proteggete te la tua famiglia, la tua azienda, ed è in grado in tempo reale, grazie a i nostri professionisti e tecnici, in tutta Italia di dare una risposta, e trovare la giusta soluzione, ai piccoli e grandi problemi che tormentano la tua azienda perché noi non ci limitiamo ad esistere, il nostro motto è fare.

D: Come selezionate le imprese o i professionisti che entrano a far parte del network?

italiaimpresa Network seleziona le imprese, a seconda dei loro rapporti con i mezzi di produzione, e le mette in albi professionali, in maniera che i lavori siano fatti da aziende specializzate nel settore di appartenenza, e diretti da tecnici, anche loro nei settori commerciali di appartenenza.

D: Ci racconta un caso di successo concreto nato grazie al vostro network?

Abbiamo salvato circa 270 imprenditori, di tutti i settori commerciali dalla morsa dell’usura, bancaria, da fantomatiche Finanziarie, avere un nostro associato come responsabile nell’azienda internazionale Gaz Prom, altri nostri associati responsabili in banche internazionali, (abbiamo i filmati) e un altro grande successo è stato, di una nostra dirigente nazionale, che nel 2025 ha vinto il premio della comunità europea come donna imprenditrice dell’anno.

Avere successo vuol dire condividere insieme le cose in cui credi. I prossimi obiettivi di italiaimpresa Network, è il nostro progetto internazionale chiamato – Rappresentare il made in italy nel mondo.

D: Cosa direbbe a un giovane che sogna di costruire qualcosa di grande?

R: Direi che la vita è un sogno continuo. Un film a più tempi, in cui il regista siete voi. E anche l’unico vero responsabile. Non aspettate, non trattenetevi: impiegate tutte le vostre energie, tutta la vostra forza, la massima convinzione e il miglior atteggiamento. E andate oltre. Date il massimo.

Last modified: Giugno 28, 2025