Hallowen sbarca ad Eliopoli sabato 31 ottobre

Written by Redazione• 12:32 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – La piazza di Eliopoli continua a vivere anche dopo l’estate e il 31 ottobre coglie l’occasione per organizzare una festa per bambini e famiglie che si terrà nel pomeriggio dalle 15 alle 18 dedicata ad Halloween come occasione ma in realtà una vera e propria festa gioiosa per tutti.

Grazie al sostegno di Conad, Mappamondo, Osteria del mare, Pandemonium Caffetteria, Miss P e Farmaciecomunali avremo le attrazioni gonfiabili sulla piazza utilizzabili gratuitamente, uno spattacolo di magia realizzato da I VAGABONDI Animation & artist, lo zucchero filato verrà distribuito gratuitamente e i laboratoricreativi e il truccabimbi.

Un intero pomeriggio a servizio dei bambini e del loro divertimento e della loro spensieratezza, compreso quella dei genitori che potranno vivere una esperienza tra le attività di Eliopoli shop center.

Ci stiamo preparando per le festività natalizie con altre sorprese e questa di Halloween ne è l’ l’anteprima

Tutti gli eventi organizzati sono gratuiti.

Last modified: Ottobre 28, 2026