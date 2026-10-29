Halloween, torna “Stregami Pisa”: giochi alle Logge di Banchi e parata nel centro storico

Written by Redazione• 11:44 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 31 ottobre la seconda edizione della festa per bambini e famiglie. Appuntamenti anche a Marina di Pisa e Tirrenia

PISA- Trucco mostruoso, giochi e una parata sulle note di Michael Jackson. Sabato 31 ottobre torna “Stregami Pisa”, l’iniziativa promossa dal Comune per festeggiare Halloween, giunta alla seconda edizione.

Dalle 16 alle 20 le Logge di Banchi ospiteranno attività per bambini, ragazzi e famiglie: pesca da brivido, animazione, zucchero filato, pop-corn e la Fatina del dolcetto o scherzetto.

Il momento centrale sarà alle 18 con la “Thriller Parade”, il flash mob che attraverserà il centro storico per poi tornare alle Logge, dove proseguirà la festa. A partecipare saranno otto scuole di danza del territorio: Gaddidanza, Elsa Ghezzi, Passion Dance, Ciclone Latino, Proscenium, Danza con me, Bodylab e Dynamix Studio Danza.

«Vogliamo che sia una bella occasione per stare insieme, divertirsi e vivere il nostro centro storico», dichiara l’assessora alle politiche giovanili Frida Scarpa, invitando le famiglie a partecipare. L’obiettivo, aggiunge, è proporre un pomeriggio che unisca divertimento e aggregazione, coinvolgendo le realtà locali.

La festa raggiungerà anche il Litorale con “Stregami Litorale”. Dalle 15 alle 19, in piazza Viviani a Marina di Pisa e al Parco Sottobosco di Tirrenia, sono previsti animazione, pony, laboratori, truccabimbi e merenda, per offrire anche ai più piccoli delle località costiere un appuntamento dedicato ad Halloween.

Last modified: Ottobre 29, 2026