Halloween a Pontedera, tre feste tra centro, Villaggio Piaggio e Treggiaia

Written by Redazione• 11:29 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 31 ottobre giochi, truccabimbi e dolcetto o scherzetto nel pomeriggio. Dalle 21 nel borgo la “Horror Fest” con scenografie e gara di costumi

PONTEDERA – Un pomeriggio e una serata dedicati ad Halloween, con tre appuntamenti tra il centro cittadino, il Villaggio Piaggio e Treggiaia. Sabato 31 ottobre bambini e famiglie potranno scegliere tra animazione nelle piazze, passeggiate nel quartiere e una festa serale nel borgo.

In centro, dalle 16 alle 20, l’iniziativa di We Are Pontedera, organizzata con Confcommercio, Confesercenti e Sviluppo Eventi e patrocinata dal Comune, proporrà truccabimbi nelle piazze centrali e luna park in piazza Cavour. Saranno presenti anche un fotografo e una cornice speciale per gli scatti della giornata.

Al Crec del Villaggio Piaggio, in piazza Donna Paola Piaggio, Arciragazzi darà appuntamento dalle 16.30 alle 19. Il programma inizierà con una merenda, seguita dalla passeggiata “dolcetto o scherzetto” nel quartiere e, in chiusura, giochi e danze. Negli spazi allestiti a tema sarà presente anche la veggente Samara.

La festa proseguirà a Treggiaia, dove l’associazione Progetto Treggiaia 2.0 organizza la “Horror Fest”. Dalle 21, in piazza Monti, sono previste scenografie, giochi, attività a tema e un gonfiabile.

Per chi vorrà anticipare la serata, alle 19.30 sarà possibile partecipare all’apericena al circolo. In programma anche una gara di costumi, con premi per i travestimenti più originali.

Last modified: Ottobre 29, 2026