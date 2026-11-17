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PISA – La sostenibilità entra nelle scuole superiori della provincia di Pisa con il Green Game,

il progetto didattico che coinvolge studenti e studentesse in un percorso di formazione dedicato alla raccolta

differenziata, al riciclo, all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente.

Il progetto è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e

RICREA, coinvolgendo gli studenti e le studentesse dell’IIS “GALILEI-PACINOTTI”, dell’IIS”SANTONI-

GAMBACORTI” e dell’IIS “DA VINCI-FASCETTI”.

Un percorso che ha portato tra i banchi di scuola contenuti fondamentali per comprendere il valore delle

risorse, l’importanza del riciclo e il ruolo dei comportamenti quotidiani nella tutela dell’ambiente. A

conquistare la qualificazione per la finale regionale sono state le classi: 1^E,1^C, 1^D dell’IIS

“GALILEI-PACINOTTI”, le classi 2^F e 2^G dell’IIS “SANTONI-GAMBACORTI”mentre per l’I.I.S. “DA

VINCI-FASCETTI” volano in finale le classi:1^IFTC, 2^G, 2^A, 2^H.

“È stata davvero una bella mattina, i ragazzi hanno partecipato con molto interesse – ha sottolineato

Silvia Pagnin, docente dell’IIS Galilei Pacinotti (Pisa) – Il ritmo dell’incontro è stato giusto perché c’è

stata la prima parte con la spiegazione e senza rendersene conto, nella seconda parte i ragazzi

hanno fatto una vera e propria verifica rispondendo alle domande”.

“Ritengo sia stata un’esperienza davvero formativa per i nostri alunni – riferisce Alessandra Orlanza,

docente dell’IIS Santoni Gambacorti (Pisa) – credo che il rispetto per l’ambiente possa avere un grande

impatto sul territorio, per non dire sul globo terrestre”.

Presente durante gli appuntamenti nelle Scuole di Pisa l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di

Pisa,Elena Del Rosso che ha incoraggiato i giovani studenti a proseguire con impegno e a migliorarsi

costantemente nel loro percorso di sensibilizzazione e azione in ambito ambientale: “I ragazzi sono gli adulti del

domani – ha dichiarato l’Assessora Del Rosso– l’attenzione che stanno dimostrando verso Green Game

è incredibile. Grazie ai Consorzi promotori di questa bellissima iniziativa!”.

Dopo gli appuntamenti di Pisa, il Green Game proseguirà il suo viaggio educativo a Prato ed Arezzo e poi in

tutta la regione Toscana fino a dicembre.

Il prestigioso Nelson Mandela Forum di Firenze ospiterà sia la Finale regionale del Green Game, in

programma il 20 gennaio, sia la Finale Nazionale Green Game prevista per il 17 marzo 2027.

In occasione dell’appuntamento regionale, le migliori classi si contenderanno il titolo di Campione Green

Game Toscana 2027. In palio buoni per l’acquisto di materiale didattico del valore di 1.500, 1.000 e 500

euro per le prime tre classificate, oltre al pass per la Finale Nazionale, dove la classe vincitrice (una per

ogni provincia) rappresenterà la Toscana nella sfida tra le scuole più virtuose d’Italia.

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome.

Maggiori informazioni su www.greengame.it e sui canali social ufficiali di Green Game.

Last modified: Novembre 17, 2026