Grande successo per la sesta edizione di TEDxPisa: le radici e le rotte per riscoprire noi stessi

Written by Redazione• 10:18 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme



PISA – Si è conclusa con grande successo la sesta edizione di TEDxPisa a tema “Roots-Routes: radici che resistono, rotte che liberano”, andata in scena domenica 25 ottobre al Pala Todisco di San Giuliano Terme. L’evento ha registrato la presenza di circa 450 persone, che hanno partecipato a una giornata ricca di spunti,

riflessioni e confronto, condotta da Francesca Franceschi.



A dare il via alla giornata, nel primo pomeriggio, sono stati i workshop. Circa 80 persone hanno scelto tra quattro proposte diverse: “Connettiamoci con l’ambiente”, un laboratorio per costruire un terrario; “Vision Board – dalle radici alle rotte”; “Una non vale l’altra! Degustazione birre artigianali pisane”, guidata da Birrante; e “Le radici del piacere”, un workshop partecipativo con La CLIT.

Alle 15:30 è iniziato il welcome: il pubblico di TEDxPisa è stato accolto al Pala Todisco con la musica di whiteout e i pasticcini di Dolce Pisa, tra attività e giochi per stimolare fantasia e riflessioni sul tema delle radici e delle rotte. Alle 16 è cominciata la prima parte della giornata, con i talk di Naomi Kelechi Di Meo, Vincenzo Lionetti e Salvatore Zappia e il talk a due voci di Francesca Nava e Flavia Restivo. Poi una pausa, con le

schiacciatine di All’Ussero Dal Mozza Gourmet, i dolci di Vecchio e il gelato di De’ Coltelli. Nella seconda parte sono saliti sul palco Chiara Mogliazza, Demetrio Guzzardi e, con un talk a due voci, G. Tracogna e Agata Fiorelli Pica. Non sono mancate le sorprese e le risate con gli interventi di Jonathan Marsella, stand-up comedian, che ha

più volte coinvolto il pubblico con domande e battute, e del corpo di ballo Mad Dance Crew.

Per tutta la durata dell’evento, nel retropalco, l’area partner ha accolto il pubblico con Fattoria Uccelliera, OL.MA. e Birrante. Sul finale, gli applausi per il team di TEDxPisa, fatto interamente di persone volontarie dell’area pisana. Sette talk e nove persone sul palco, con temi molto diversi tra loro: migrazioni, salute, fallimento, educazione sessuo-affettiva, disuguaglianze economiche. A tenerli insieme, un filo comune: le radici che ci formano e le rotte che possiamo scegliere. I video di tutti i talk saranno online presto sul canale YouTube di TEDx. Per tutta la giornata, interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) hanno tradotto talk e interventi dal palco. Il servizio è stato reso possibile dal Fondo Inclusione persone sorde e/o con ipoacusia, a cura dello Sportello ABC e con il sostegno dell’associazione Comunico.

Dietro la sesta edizione di TEDxPisa c’è anche un lavoro tecnico fatto di competenze, coordinamento e attenzione ai dettagli: GCAVCOM ha curato audio, video e luci della giornata, ledwall compresi, dando forma sul palco alle idee e ai contenuti dei talk. Con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna, TEDxPisa si è svolto grazie al supporto di Scuola Normale Superiore, AIM srl, All’Ussero Dal Mozza Gourmet, ATI Project, Bellemo, Birrante, BizzyNow, BluBay, Caffè Siena, Centro Stampa Faccini, CNA Pisa, Contamination Lab, CRV Cassa di Risparmio di Volterra, De’ Coltelli, Dolce Pisa, ESN, Fattoria Uccelliera, GCAVCOM, Lab11, Massimo Benedetti, OL.MA., Pala Todisco, Pani e Tulipani, Polo Tecnologico di Navacchio, Studio MM, Vecchio, Vianova e whiteout

Last modified: Ottobre 31, 2026