Grande successo per la seconda edizione di “Stregami Pisa”: centro storico pieno di famiglie. Successo per la “Thriller Parade” con otto scuole di danza

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Conti e Scarpa: “Risposta straordinaria da parte della città”

PISA – Grande partecipazione nel centro storico di Pisa per la seconda edizione di “Stregami Pisa”, l’iniziativa promossa dal Comune di Pisa in occasione di Halloween. Le Logge di Banchi e le vie del centro si sono riempite di famiglie, bambini, ragazzi e adulti che hanno preso parte alle numerose attività organizzate dall’Amministrazione comunale.

Un pomeriggio di festa, animazione e divertimento, con giochi, trucco mostruoso, pesca da brivido, dolcetti e intrattenimento per tutte le età. Grande successo anche per la “Thriller Parade”, il flash mob sulle note del celebre brano di Michael Jackson, che ha visto protagoniste otto scuole di danza del territorio in una spettacolare sfilata attraverso il centro storico.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa seconda edizione di Stregami Pisa – dichiarano il sindaco Michele Conti e l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa –. È bellissimo vedere il nostro centro storico pieno di famiglie, bambini, ragazzi e giovani che si ritrovano per trascorrere insieme un pomeriggio di festa. Abbiamo voluto fortemente iniziative come questa, capaci di animare gli spazi della città e creare occasioni di incontro e socialità. Vedere l’entusiasmo e la felicità dei più piccoli è la soddisfazione più grande e ci conferma l’importanza di continuare a investire in eventi rivolti alle famiglie e alle nuove generazioni. Un ringraziamento particolare alle otto scuole di danza che hanno dato vita alla Thriller Parade, regalando alla città uno dei momenti più coinvolgenti della giornata, e a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione».

Tra i momenti più partecipati della giornata la “Thriller Parade”, che ha coinvolto le scuole di danza Gaddidanza, Elsa Ghezzi, Passion Dance, Ciclone Latino, Proscenium, Danza con me, Bodylab e Dynamix Studio Danza, protagoniste di una coreografia collettiva che ha animato le strade del centro storico. Alle Logge di Banchi, per tutto il pomeriggio, si sono alternate attività e iniziative dedicate ai più piccoli, trasformando lo spazio in un punto di ritrovo per le famiglie.

La festa di Halloween ha coinvolto anche il Litorale pisano, con gli appuntamenti di “Stregami Litorale” che si sono svolti a Marina di Pisa e Tirrenia. Anche sul Litorale bambini e famiglie hanno potuto partecipare alle attività di animazione e intrattenimento organizzate per celebrare Halloween, estendendo la festa dal centro storico alle località costiere.

Last modified: Ottobre 31, 2026