Grande partecipazione e coinvolgimento per Voci Libere, l’incontro di sabato pomeriggio a scuola tra il rapper Amir Issaa e le ragazze e i ragazzi di Calci

Written by Redazione• 1:41 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

La scuola “Giunta Pisano” aperta anche venerdì per una serata di letture e musiche sul tema della nonviolenza, su iniziativa di amministrazione comunale e ANPI

CALCI- Un laboratorio di scrittura rap, un confronto su bullismo e discriminazioni e, infine, un concerto. Sabato 26 settembre la scuola media “Giunta Pisano” di Calci ha ospitato “Voci Libere”, l’iniziativa promossa dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi con il rapper, autore ed educatore Amir Issaa. Alla giornata hanno partecipato anche Sara Bianchi e Dario Cei dell’associazione locale Zebré.

«Volevamo offrire alle ragazze e ai ragazzi un’occasione per esprimersi, confrontarsi e sperimentare la propria creatività», spiega l’assessore alle politiche giovanili Luca Pierini, ringraziando Amir Issaa e il corpo docente per la partecipazione. La sindaca Valentina Ricotta sottolinea il ruolo dei giovani nell’organizzazione dell’evento: «Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi ci ha chiesto con entusiasmo di invitare Amir Issaa. Abbiamo sostenuto convintamente un’iniziativa che ha parlato anche di rispetto, inclusione e responsabilità nelle relazioni».

Il fine settimana della scuola era iniziato venerdì sera con “Letture e canzoni per la nonviolenza”, appuntamento promosso dal Comune e dalla sezione ANPI “Piero Elter”. Nell’auditorium sono intervenuti Orlando Paris, dell’Università per Stranieri di Siena, e Blerina Duli, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con intermezzi musicali di Alfonso De Pietro, Pablo Acevedo e Alessandro Gatti. Al centro della serata, la nascita dell’odio e la possibilità di costruire comprensione attraverso il dialogo.

Last modified: Settembre 29, 2026