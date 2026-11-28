Written by Redazione• 11:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il musical della Compagnia Teatro del Ghigno, promosso dalla Fondazione “Io sto con Chiara”, sostiene il progetto “Un tempo che cura” dedicato al comfort e all’umanizzazione delle cure per i pazienti dializzati

PISA – Una serata all’insegna della musica, dell’energia e della partecipazione civica ha animato ieri sera il Teatro Nuovo di Pisa, dove è andato in scena lo spettacolo benefico “Dancing Queen – Un matrimonio da favola?”, portato sul palco dalla Compagnia Teatro del Ghigno e promosso dalla Fondazione “Io sto con Chiara” ETS.

L’iniziativa ha riscosso una calorosa risposta da parte della cittadinanza, riunendo il pubblico pisano attorno a un obiettivo concreto: raccogliere fondi a sostegno del progetto “Un tempo che cura – Più comfort e calore nel Centro Dialisi”, destinato all’Unità Operativa di Dialisi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP).

Un reparto ad altissima intensità assistenziale, che conta 37 postazioni, oltre 74 trattamenti giornalieri e più di 21.000 sedute l’anno. Ogni paziente cronico trascorre infatti oltre 600 ore all’anno collegato al monitor dialitico (tre sedute settimanali da quattro ore ciascuna). In attesa del futuro trasferimento nel nuovo polo ospedaliero di Cisanello, il progetto promosso dalla Fondazione punta a trasformare lo spazio terapeutico in un luogo più caldo, accogliente e umano: dall’installazione di pannelli fotografici naturalistici retroilluminati alle coperte termiche e ai cuscini ergonomici posturali, fino a pedaliere per l’esercizio fisico intradialitico, tablet dedicati e una “Biblioteca della Dialisi”.

«La Fondazione “Io sto con Chiara” nasce con una missione precisa: fare da ponte tra la sanità pubblica d’eccellenza del nostro territorio, i cittadini e le realtà culturali e associative – dichiara il Presidente della Fondazione, Prof. Gabriele Siciliano. – La risposta del pubblico di questa sera dimostra quanto la comunità pisana senta vicino il proprio Ospedale. Anche un momento di leggerezza e bellezza come il teatro può tradursi in un gesto tangibile di attenzione verso chi affronta ogni settimana lunghe ore di terapia».

L’iniziativa si inserisce nel percorso della Fondazione “Io sto con Chiara” ETS, ente filantropico del Terzo Settore, costituita dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, il cui nome richiama lo storico Ospedale Santa Chiara, impegnata quotidianamente a sostenere i progetti di innovazione, ricerca, accoglienza e umanizzazione delle cure dell’Ospedale di Pisa, accompagnando lo storico presidio del Santa Chiara e lo sviluppo del nuovo grande polo di Cisanello.

Sul palco, sotto la regia e le coreografie di Elisa Marangon e la direzione musicale di Fabio Serri (acting coach Paola Maccario, assistente alle coreografie Francesco Lizzi, assistente alla regia Barbara Passeri), gli interpreti Simonetta Busatto (Donna), Camila Demarco (Tania), Olimpia Geraci (Rosie), Aurora Niccolini (Sophie), Veronica Fersini (Sky), Agnese Coloretti (Ali), Arianna Cortigiani (Lisa), Giuseppe Amendola (Sam), Marco Nocera (Bill), Bruno Danti (Harry/Pepper) e Silvia Nincy (Prete), insieme all’ensemble composto da Emanuela Autieri, Nastassja Bensi, Mariangela Ghidelli, Claudia Lamorgese, Manuela Mariani e Barbara Passeri, hanno conquistato la platea in un clima di grande coinvolgimento.

La serata si è svolta con il patrocinio del Comune di Pisa e grazie alla preziosa collaborazione e al supporto dei partner dell’iniziativa.

Sono intervenuti per il Comune di Pisa l’Assessore Frida Scarpa e l’Assessore Virginia Mancini e per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana il Prof. Vincenzo Panichi Direttore U.O. Nefrologia Trapianti e Dialisi.

Last modified: Novembre 28, 2026