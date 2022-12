Grande festa per il settore giovanile del Pisa Sporting Club

Scritto da admin• 7:14 pm• Pisa SC

PISA – Il Palazzo dello Sport “Sergio Carlesi” ha ospitato la Strenna Natalizia 2022, un appuntamento atteso da tutti i giovani calciatori nerazzurri e dalle loro famiglie, radunate in tribuna per celebrare un anno ricco di successi e soddisfazioni per il settore giovanile del Pisa.

A salutare le grandi speranze del calcio pisano il Sindaco Michele Conti, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, il Presidente Giuseppe Corrado, il Direttore Sportivo Claudio Chiellini, il Responsabile del Settore Giovanile Dante Lucarelli e una rappresentanza della Prima squadra composta da Ernesto Torregrossa, Gaetano Masucci, Arturo Calabresi, Federico Barba, Lisandru Tramoni e Matteo Tramoni.

Ma i veri protagonisti sono stati loro: bambine, bambini, ragazze e ragazzi che ogni settimana girano l’Italia con indosso una maglia nerazzurra e con il sogno di entrare nella storia del nostro glorioso Club: al centro del campo, per loro, il giusto omaggio del Pisa Sporting Club e alla fine l’applauso corale con l’augurio di ritrovarsi tra un anno ancora più grandi e ancora più forti.

