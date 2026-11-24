Written by Redazione• 4:26 pm• Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

Le classi quarta e quinta dell’ITIS hanno seguito a Barberino Tavarnelle le fasi di produzione dei quadri elettrici e conosciuto le professioni del settore energetico.

POMARANCE– Dalla lavorazione dei componenti all’assemblaggio di un quadro elettrico completo. Giovedì 12 novembre le classi quarta e quinta dell’ITIS dell’Istituto «A. Santucci» di Pomarance hanno visitato lo stabilimento ICET di Barberino Tavarnelle nell’ambito del progetto scolastico «Conoscere il territorio».

Ad accompagnare gli studenti sono state le professoresse Elisa Battaglini e Ljuba Molinari Vigliotta. Ad accoglierli è stato l’ingegnere Andrea Castelli, che ha illustrato l’organizzazione dell’azienda e le professionalità coinvolte nella progettazione e nella produzione di quadri elettrici di media e bassa tensione. Nei reparti gli studenti hanno potuto seguire le diverse fasi di lavorazione fino al prodotto finito.

ICET, che ha un sito produttivo anche a Castelnuovo Val di Cecina, collabora con il Santucci al progetto «Energie per la Scuola», promosso dal Gruppo Enel attraverso Orienta. Il programma si rivolge agli studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e ai neodiplomati, con percorsi dedicati alle competenze richieste nelle reti elettriche e nelle energie rinnovabili.

Last modified: Novembre 24, 2026