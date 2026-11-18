Written by Redazione• 2:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 19 novembre alle 16.30 lo scrittore dialogherà con Daniele Curci su “La guerra civile d’America. In conversazione con James Grady”. Ingresso libero e diretta streaming

PISA – La polarizzazione politica, le divisioni sociali e le prospettive della democrazia americana saranno al centro del nuovo appuntamento di “Stati Uniti allo specchio”, in programma giovedì 19 novembre alle 16.30 alla Domus Mazziniana, in via Massimo D’Azeglio 14.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore e traduttore Seba Pezzani, che presenterà “La guerra civile d’America. In conversazione con James Grady”, pubblicato da Solferino nella collana Notti Bianche. A dialogare con lui sarà Daniele Curci, dell’Università di Siena.

Il volume racconta gli Stati Uniti contemporanei attraverso un confronto con James Grady, autore de I sei giorni del Condor e voce del thriller politico americano. Dalla provincia ai centri del potere, il dialogo esplora le radici storiche delle fratture che attraversano il Paese e si interroga sulle possibilità di tenuta e rinnovamento della sua democrazia.

Pezzani, scrittore, musicista e traduttore di autori come Joe R. Lansdale, Jeffery Deaver e lo stesso Grady, è anche direttore artistico del festival musicale e letterario Dal Mississippi al Po. Curci, dottore di ricerca in Studi storici e giornalista freelance, si occupa di relazioni internazionali, cultura politica e musicale statunitense, propaganda e politiche di sicurezza.

L’iniziativa rientra in “Clioscopio: i problemi del presente, lo sguardo della storia” ed è promossa dalla Domus Mazziniana in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, il progetto “Geografie Statunitensi” dell’AISNA, l’insegnamento di Storia internazionale dell’età contemporanea dell’Università di Pisa e l’Associazione Mazziniana Italiana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta sui canali Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Novembre 18, 2026