Gli auguri del Pisa Sc alla Casa Mimosa della Paim

PISA – Come ormai tradizione una delegazione della Prima squadra del Pisa Sporting Club ha visitato gli ospiti di una delle RSA gestite dal Gruppo PAIM per portare gli Auguri di Buon Natale della Società nerazzurra.

I calciatori Samuele Angori, Giovanni Bonfanti, Mattia Leoncini, Zan Jevsenak ed Emanuel Vignato si sono dati appuntamento alla RSA “Casa Mimosa” di Via Torino per una giornata davvero speciale; una ‘merenda’ con gli ospiti della struttura che hanno colto l’occasione per raccontare ai giovani nerazzurri la loro passione per il Pisa e i loro aneddoti legati alla squadra, all’Arena e allo sport. Un momento davvero toccante molto partecipato dai nerazzurri e da tutti i presenti che alla fine hanno condiviso anche un brindisi benaugurante.

Come detto l’appuntamento Natalizio nelle RSA gestite dal Gruppo PAIM, storico partner della Società nerazzurra, è diventatato un punto fermo del mese di dicembre; un modo per avvicinarsi sempre di più a tutte le componenti della città e per rendere merito al grande lavoro svolto anche dal personale delle RSA e del gruppo PAIM che si sta sempre più sviluppando nel settore sanitario, in futuro con un focus specifico su prelievi, visite specialistiche, radiografie (tutti a domicilio) in modo da essere ancora più vicino alle persone, in particolare agli anziani e ai fragili.

